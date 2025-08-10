¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¶¶ËÜ°¦¡¢ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿3ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÂç²Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¡ÉÌò¡¡¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿¶Á¤Ë´î¤Ó¡Ö°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡üÄ¹´ü´Ö¤«¤±¤Æ»£±Æ¤¹¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÖÌòÊÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬ÃÊ°ã¤¤¡×
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ°¦¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢´î¤Ó¤È¤È¤â¤ËÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶¶ËÜ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ËÜºî½Ð±é¤Î»×¤¤¤äÌòºî¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Æ¤¤Ìò¤Î¶¶ËÜ°¦
¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù(17)°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¶ËÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù(2018)¡¢¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡Ù(2019)¡¢¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù(2021)¤ËÂ³¤4ÅÙÌÜ¡£Ä¹¤¤´ü´Ö¤«¤±¤Æ¼ýÏ¿¤¹¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìò¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌòÊÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬ÃÊ°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿Ìò¤¬¤É¤ì¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤Îº²¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤Ç´¶¤¸¤ë¤°¤é¤¤¶¯¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¼ýÏ¿¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤ºîÉÊ¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»ä¼«¿È¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤â¡¢¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ù¤ò½ü¤¡¢¤É¤ì¤â¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë°¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡¢ÈÝÄêÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¯Êý¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯°ã¤¦¿ÍÊª¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤Ï¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤À¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ¤¹ç¤Ç±é¤¸¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸«¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ö¿¹²¼¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤ÎÌ¯¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤ò°¦¤¹¤Ù¤¿Í¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ë±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡û¤Æ¤¤¤Î¤³¤È¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë´î¤Ó
ÆÃ¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿È¿¶Á¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Î¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÏÂ¾°¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤ÇÁ´Éô¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ë¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¡Ø¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¡Ø¤ª¤Æ¤¤¤µ¤óÊó¤ï¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¡¢¤Þ¤ë¤Çº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¸«¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ÄÕ½Å¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â³§¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤¬¿´¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÆÉ½ñ¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜ¤ò°¦¤¹¤ëÄÕ½Å¤È¤Æ¤¤¤ËÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄÕ½Å¤µ¤ó¤Î¡Ø½ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤Æ¤¤¤µ¤ó¤âËÜ¤Ç¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤È¡£¤½¤ì¤Ï»ä¼«¿È¤¬¼Â´¶¤òÈ¼¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤â¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¤â¥É¥é¥Þ¤â±Ç²è¤â¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤ò»¨¤Ë°·¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤È¤Æ¤¤¤ÎÀ³Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¡×¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤º¤Ã¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤â¿¿ÌÌÌÜ¤À¤±¤ì¤É·ø¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤Û¤É¤è¤¤´Ë¤µ¤ä½À¤é¤«¤µ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬»î¤µ¤ì¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤ÈÈ¯ÁÛ¤¹¤ë»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ü¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤À¤Ê¤È¡× ´¶·ã¤·¤¿ÄÕ½Å¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤¹
Åö½é¤Ï¾¦¤¤¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦·Á¤À¤±¤ÎÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤È¤Æ¤¤¤À¤¬¡¢7·î6ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè26²ó¤Ç¡¢½Ð²È¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Æ¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤¬¡Ö²¶¤¬²¶¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÌÜÍø¤¤·¤¿¡¢²¶¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î½÷Ë¼¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¤ò¹ðÇò¤·¡¢ËÜÅö¤ÎÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Æ¤¤¤ÎÄÕ½Å¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤Ï²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¶¶ËÜ¤Ï¡¢Àõ´Ö»³¤ÎÊ®²Ð¤Ç¹¾¸Í¤Ë³¥¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¥·¡¼¥ó¤¬¡Ö°ìÈÖÂç¤¤¤½ÐÍè»ö¡×¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄÕ½Å¤µ¤ó¤¬¡ØÍ·¤Ó¤¸¤ã¤Í¤§¤«¤é¡¢Í·¤Ó¤Ë¤¹¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤Ç¤¹¤«!¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ³¥±¿¤Ó¶¥Áè¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Æ¤¤¤µ¤ó¤ÏÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¤Ã¤Á¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âË¤«¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¶¶¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Å¨¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£ÁÇÄ¾¤ËÆ´¤ì¤Î¤è¤¦¤ÊÂº·É¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¤·¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Î¶³¦Àþ¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢½Ð²È¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¤¤Ã¤È»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ø¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¿Í¤«¤é¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç»ä¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò´Ý¤´¤È¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¤¢¤ë¼ï¤ÎºÍÇ½¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤é¤³¤ÎÀè¡¢»³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃ«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡£¤¤¤ä¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤¤Æ¤¨¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅ¹¤¬·¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¸µÉ×¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¤Æ¤¤¤µ¤ó¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÄÕ²°¤µ¤ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤ì¤Ð¼æ¤«¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Î¿Í¤ò»ä¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖµÕ¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤â¤³¤Î¿Í¤È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Æ¤¤¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤â¶±¤¨¤º¡¢¤Ò¤ë¤Þ¤º¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
4ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Þ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ»²²Ã¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·Æñ¤¤´¶³´¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦Í½´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢Âç¤¤¯¤ÆÄ¹¤¤Àî¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤¬ÀäÂÐ¤Ëº£¸å¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊÌò¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¡×¤È¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¶¶ËÜ¡£¡Ö¼¡¤Ï¼ç¿Í¸ø?¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡Ö¼¡¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¶¶ËÜ°¦
1996Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£2010Ç¯¡ØGive and Go¡Ù¤Ç±Ç²è½é½Ð±é½é¼ç±é¡£Æ±Ç¯±Ç²è¡Ø¹ðÇò¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2013Ç¯±Ç²è¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤Ê¤É¤Ç¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤éÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù(21)¡¢¡Ø²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥È¥é¥³¡Ù(22)¡¢¡Ø¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡Ù(24)¡¢±Ç²è¡ØÇ®¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ù(24)¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÎÀïÁè¡Ù(24)¡¢¡ØÁá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ù(25)¤Ê¤É¡£±Ç²è¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡Ù¤¬10·î3Æü¸ø³«¡£
