日本が100点ゲームでグアムに圧勝…2勝1敗でグループを終了、決勝トーナメントへ

8月10日にサウジアラビアのジッダで「FIBAアジアカップ2025」が行われ、日本代表（FIBAランキング21位）がグアム代表（同88位）とのグループ第2戦に臨んだ。

日本は先発を変更せず。テーブス海（アルバルク東京）、富永啓生（レバンガ北海道）、馬場雄大、吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）、ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）がスターティングファイブを務めた。

富永が3ポイントシュートで先制点を挙げると、馬場も続くなど8－0のランで試合がスタート。テーブスやホーキンソンも得点を重ね、第1クォーター開始5分1秒に富永が2本目の長距離砲を射抜いた。富樫勇樹（千葉ジェッツ）も続くと、ベンチから登場した西田優大（シーホース三河）が速攻から“3点プレー”を成功。終了間際には3ポイントを沈め、27－15と12点のリードを奪った。

相手の連続得点で始まった第2クォーターだが、開始1分19秒にホーキンソンの得点で29－18。その後は2ケタのリードを保ったまま試合を進めると、終盤に富樫とホーキンソンの3ポイントがあり、52－33と19点差でハーフタイムに突入した。

7得点4アシストを挙げたテーブス海 [写真]＝fiba.basketball

第3クォーターは相手を突き放しにかかると、残り1分を切って富樫が2本の3ポイントを成功。リードを25点に広げた。

最後の10分間はプレータイムが限られていたジャン・ローレンス・ハーパージュニアや狩野富成（ともにSR渋谷）、金近廉（千葉J）なども出場。先発を含めた中心選手を休ませることもでき、102－63で圧勝した。

日本が所属するグループBは、日本時間11日3時から0勝2敗のシリア代表（同71位）と2勝0敗のイラン代表（28位）が対戦する。1位が準々決勝に駒を進め、2位はグループAの3位、3位はグループAの2位と準々決勝進出決定戦に進む。日本は2位として、韓国代表（同53位）もしくはレバノン代表（29位）と顔を合わせる。

■試合結果



日本 102－63 グアム



JPN｜27｜25｜26｜24｜＝102



GUM｜15｜18｜19｜11｜＝63