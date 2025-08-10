首位水戸が敗戦を引きずらず勝利…上位対決を制した徳島が3位へ、鳥栖はPO圏に浮上／J2第25節

写真拡大

　2025明治安田J2リーグの4試合が10日に行われた。

　首位に立つ水戸ホーリーホックは、降格圏がチラつく16位モンテディオ山形と敵地で対戦。開始5分に得点ランキングトップの渡邉新太が先制点を挙げると、20分には大崎航詩が敵陣中央からスーパーなミドルシュートを叩き込んで水戸が早々に2点をリードする。終盤に1点を返されたものの、逃げ切った水戸が前節の敗戦を引きずらずに再び白星を掴んだ。

　昇格プレーオフ圏内に位置する3位ベガルタ仙台と6位徳島ヴォルティスの直接対決は、徳島が2点を奪って完封勝利。仙台は『ユアテックスタジアム仙台』で直近1分2敗と勝利が遠い。

　失速するジュビロ磐田はいわきFCに3点を先行されると、後半アディショナルタイム1分に1点を返したものの反撃は及ばず。磐田は連敗を喫し、直近5試合で4敗目となった。

　最下位愛媛FCは7位サガン鳥栖と対戦。大雨の影響を受けた劣悪なピッチコンディションのなか、17分に鳥栖が西澤健太のミドルシュートで先手を取る。この1点が決勝点となり、鳥栖はRB大宮アルディージャをかわして6位に浮上した。

　今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

■J2第25節


▼8月9日（土）
ブラウブリッツ秋田　0−0　藤枝MYFC
V・ファーレン長崎　2−1　北海道コンサドーレ札幌
RB大宮アルディージャ　0−1　ジェフユナイテッド千葉
FC今治　3−2　ロアッソ熊本
大分トリニータ　2−2　カターレ富山

▼8月10日（日）
いわきFC　3−1　ジュビロ磐田
ベガルタ仙台　0−2　徳島ヴォルティス
モンテディオ山形　1−2　水戸ホーリーホック
愛媛FC　0−1　サガン鳥栖

▼8月11日（月・祝）
19:00　レノファ山口FC　vs　ヴァンフォーレ甲府

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（51／＋19）
2位　千葉（45／＋13）
3位　徳島（44／＋13）
4位　長崎（42／＋5）
5位　仙台（42／＋5）
6位　鳥栖（42／＋4）
7位　大宮（41／＋12）
8位　磐田（38／＋3）
9位　今治（37／＋6）
10位　札幌（34／−9）
11位　甲府（32／＋1）
12位　いわき（30／−2）
13位　藤枝（29／−4）
14位　大分（28／−4）
15位　秋田（28／−11）
16位　山形（26／−3）
17位　熊本（24／−10）
18位　富山（23／−10）
19位　山口（20／−9）
20位　愛媛（16／−19）