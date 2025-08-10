鹿島が首位奪回！ 柏が同勝ち点の2位…町田が怒涛の6連勝で神戸撃破／J1第25節
2025明治安田J1リーグ第25節の6試合が10日に行われた。
3連勝で首位に立つヴィッセル神戸は、5連勝と絶好調のFC町田ゼルビアと敵地で対戦。前半のうちに中山雄太と相馬勇紀がゴラッソを叩き込んで2点をリードすると、そのまま逃げ切った町田が6連勝を達成した。
神戸を勝ち点差「2」で追いかけている鹿島アントラーズは、敵地でFC東京に苦しみながらも勝利し、神戸をかわして首位に浮上した。
鹿島と同勝ち点の柏レイソルは、17位湘南ベルマーレとホームで対戦。押し込むなかで前半終盤に小屋松知哉が先制点をもたらすと、90分に中川敦瑛がダメ押しのJ1初ゴール。2−0の勝利で2位に浮上した。
上位に食らいつきたいサンフレッチェ広島はまたしても決定力に欠き、ホームで清水エスパルスと痛恨のスコアレスドロー。京都サンガF.C.は敵地で名古屋グランパスに先制を許したものの、ラファエル・エリアスらのゴールで逆転成功。広島をかわして3位神戸と勝ち点差「1」の4位に浮上した。
ガンバ大阪vsファジアーノ岡山はアウェイチームに軍配が上がった。岩渕弘人がJ1初ゴールを含む2点の活躍。終盤に木村太哉がダメ押しの3点目を奪った岡山が、G大阪の連勝を「2」で止めて3試合ぶりの白星を掴んだ。
今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。
▼8月9日（土）
東京ヴェルディ 1−0 横浜F・マリノス
横浜FC 1−2 浦和レッズ
川崎フロンターレ 2−5 アビスパ福岡
▼8月10日（日）
サンフレッチェ広島 0−0 清水エスパルス
柏レイソル 2−0 湘南ベルマーレ
FC東京 0−1 鹿島アントラーズ
FC町田ゼルビア 2−0 ヴィッセル神戸
名古屋グランパス 1−2 京都サンガF.C.
ガンバ大阪 0−3 ファジアーノ岡山
▼8月11日（月・祝）
19:00 セレッソ大阪 vs アルビレックス新潟
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 鹿島（47／＋13）
2位 柏（47／＋12）
3位 神戸（46／＋10）
4位 京都（45／＋12）
5位 町田（43／＋11）
6位 広島（43／＋11）
7位 浦和（41／＋9）
8位 川崎F（38／＋9）
9位 福岡（35／＋1）
10位 C大阪（34／＋4）
11位 G大阪（34／−5）
12位 岡山（33／＋1）
13位 清水（31／−3）
14位 東京V（31／−8）
15位 FC東京（29／−8）
16位 名古屋（28／−6）
17位 湘南（24／−19）
18位 横浜FM（21／−10）
19位 新潟（19／−17）
20位 横浜FC（19／−17）
