Ä®ÅÄ¤¬6Ï¢¾¡¡ª¡¡Ãæ»³ÍºÂÀ¤¬¾×·âÃÆ¡¢¡ÈÀä¹¥Ä´¡ÉÁêÇÏÍ¦µª¤âÉé¤±¤¸¤È¥´¥é¥Ã¥½¡Ä¿À¸Í¤Ï¼ó°Ì´ÙÍî

¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤¬10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨ºÇ½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿2¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡ØÄ®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç·ãÆÍ¡£¿À¸Í¤Ï4Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×¤Ê¤ë¤«¡£ÂÐ¤¹¤ëÄ®ÅÄ¤ÏÏ¢¾¡¤ò¡Ö6¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¿À¸Í¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¡Ö3¡×¤Ë½Ì¤á¤¿¤¤°ìÀï¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï³«»Ï6Ê¬¡¢Ä®ÅÄ¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç½¦¤Ã¤¿Ãæ»³ÍºÂÀ¤¬¡¢¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éº¸Â°ìÁ®¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ë¤«¤±¤¿´°àú¤Ê°ì·â¤Ï¡¢¸Ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÄ®ÅÄ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÊ£¿ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¬¡¢¿À¸Í¤âGKÁ°ÀîÂãÌé¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ÇÂÑ¤¨Î¿¤°¡£¤·¤«¤·¡¢36Ê¬¤ËÄ®ÅÄ¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£ÁêÇÏÍ¦µª¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£ÁêÇÏ¤ÏÄ¾¶á5»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤«¤º¤Ë»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢Ä®ÅÄ¤Ï6Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£¿À¸Í¤Ï8»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤ê¡¢º£Àá¾¡Íø¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ3°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£¼¡Àá¤Ï16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¡¢¿À¸Í¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍFC¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡2¡Ý0¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡6Ê¬¡¡Ãæ»³ÍºÂÀ¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë
2¡Ý0¡¡36Ê¬¡¡ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥í¥Ù¥«¥ë¡ª¡© Ãæ»³¤¬¾×·â¥´¥é¥Ã¥½
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 10, 2025
⚽️¥´¡¼¥ë (5:16)
👟Ãæ»³ ÍºÂÀ
🆚£Æ£ÃÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ vs ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@McDonaldsJapan#¥µ¥à¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯#ßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷¥È¥ê¥×¥ëÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ pic.twitter.com/0eBa11yZGr
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 10, 2025
⚽️¥´¡¼¥ë (35:54)
👟ÁêÇÏ Í¦µª
🆚£Æ£ÃÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ vs ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@McDonaldsJapan#¥µ¥à¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯#ßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷¥È¥ê¥×¥ëÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ pic.twitter.com/RRnRO8aN01