鹿島が首位奪回！ FC東京に苦しめられるも…終盤に田川亨介がこじ開ける
2025明治安田J1リーグ第25節が10日に行われ、FC東京と鹿島アントラーズが対戦した。
首位ヴィッセル神戸を勝ち点差「2」で追いかける2位鹿島が、敵地『味の素スタジアム』で15位FC東京と激突。前半はオープンな展開のなかでお互いにゴールに迫っていく。しかし、FC東京はマルセロ・ヒアンや長倉幹樹の決定機は鹿島の守護神・早川友基に阻まれる。一方の鹿島も古巣対戦の荒木遼太郎やレオ・セアラ、キム・テヒョンがゴールを脅かすが、こちらも相手GKキム・スンギュの好セーブ連発で前半のうちに得点は奪えなかった。
スコアレスで折り返すと、後半も拮抗した展開が続く。そんなこう着状態を打破したのは鹿島だった。81分、右に開いた鈴木優磨のクロスに田川亨介が合わせて押し込んだ。
試合はこのまま終了し、FC東京は2試合ぶり黒星を喫した。鹿島は苦しみながらも2連勝となり、今節敗れた神戸をかわして首位に浮上した。次節は16日に行われ、鹿島はホームでアビスパ福岡と、FC東京は敵地で湘南ベルマーレと対戦する。
【スコア】
FC東京 0−1 鹿島アントラーズ
【得点者】
0−1 81分 田川亨介（鹿島）
【ゴール動画】FC東京vs鹿島
