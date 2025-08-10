リバプール遠藤航はベンチスタート、パレス鎌田大地はスタメン！注目のコミュニティ・シールドで日本人対決は実現するか
現地８月10日、プレミアリーグの新シーズン開幕を告げるコミュニティ・シールドがウェンブリーで開催され、遠藤航が所属するリーグ王者のリバプールと、鎌田大地を擁するFAカップ覇者のクリスタル・パレスが相まみえる。
この注目の一戦を前に、両軍のスターティングメンバーが発表され、遠藤はベンチスタート、鎌田はスタメンとなった。
今季最初のタイトルを懸けたビッグマッチで、日本人対決は実現するか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
