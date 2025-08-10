「PO圏外転落...」「いつの間に３位なんだ」水戸が首位快走、２位から６位は勝点３差。J２最新順位表に脚光！
Jリーグは８月10日、J２第25節の４試合を各地で開催した。
首位に立つ水戸は山形に２−１で競り勝ち、いわきは磐田に３−１で快勝。徳島が仙台を２−０でくだし、愛媛対鳥栖は１−０で後者に軍配があがった。
試合後にJリーグの公式XがJ２の最新順位表（８月10日時点）を公開。ネット上では「水戸 このまま独走して優勝してくれ」「次節も徳島との６ポイントマッチ」「あきらめない！くらいつく！」「PO圏外転落...」「嗚呼、勝ち点差が７に、、」「徳島がいつの間に３位なんだ」といった声があがっている。
なお、J２第25節の結果と予定は以下のとおり。
▼８月９日開催分
長崎 ２−１ 札幌
秋田 ０−０ 藤枝
大分 ２−２ 富山
今治 ３−２ 熊本
大宮 ０−１ 千葉
▼８月10日開催分
いわき ３−１ 磐田
仙台 ０−２ 徳島
山形 １−２ 水戸
愛媛 ０−１ 鳥栖
▼８月11日開催分
山口 19:00 甲府
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】水戸が首位快走、徳島が３位浮上！ J２最新順位表
