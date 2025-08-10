指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「＝LOVE」が22日に配信リリースする新曲「内緒バナシ」のミュージックビデオ（MV）を10日、公開した。プロデューサーの指原が作詞を手掛けた本作は「におわせはダメ」と歌うユニークな歌詞が光る、この夏必聴のPOPなラブソングに仕上がっている。

＝LOVEは、今年2月に発売した18thシングル「とくべチュ、して/恋人以上、好き未満」でデビューから18作連続となるオリコン週間シングルランキングTOP10入りを達成。収録曲「とくべチュ、して」はストリーミング累計6200万回再生、TikTok総再生回数は16億回を超えるなど、快進撃を続けている。

そんな勢いに乗るイコラブの新曲「内緒バナシ」でセンターを務めるのは大谷映美里。“憧れの人”へのもどかしくも甘酸っぱい恋心を歌っており、特に「におわせはダメ」というキャッチーな内容が印象的だ。

この日公開されたMVは、夏祭りを舞台にした縦型作品。メンバーはキュートな浴衣姿を披露し、気になる相手との距離が少しずつ縮まっていく様子がストーリー仕立てで描かれる。夏らしいときめきと、メンバーの可憐な振り付けからも目が離せない。