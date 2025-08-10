インスタグラムのストーリー機能で公開

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ブルージェイズ戦で今季40号ソロを放つなど4打数2安打1打点2得点の活躍。9-1で勝ったチームに貢献した。試合後、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンのキュートな姿に日本人ファンは歓喜の声を上げた。

「1番・指名打者」で出場した大谷は5回、中堅バックスクリーンへ今季40号ソロ。打球速度107.8マイル（約173.48キロ）、飛距離417フィート（約127.1メートル）の豪快な一発でドジャースタジアムの観客を熱狂させた。

試合後、大谷は自身のインスタグラムのストーリー機能で、好投したスネルや自身の写真を投稿する中、愛犬デコピンも登場。デコピンが上からカメラを覗くようなアングルで、元気いっぱいにダイブする姿に日本人ファンも喜んだ。

Xでは「最新デコピンちゃんだ♪可愛い」「どんな体勢？笑」「動くデコほんとーーに可愛い」「見下ろすデコピン」「どういう体勢で撮影しているのか気になりますw」「癒しのデコピンさま」「デコピンきゃわ」「久々の動くデコピンさん」などの声が上がっていた。



