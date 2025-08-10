10日にJ1リーグ25節で7試合が行われた

J1リーグ第25節が8月10日に各地で行われた。

首位のヴィッセル神戸が敗れたため、FC東京に勝利した2位の鹿島アントラーズが1位に浮上した。

FC町田ゼルビアとのアウェー戦に臨んだ神戸だったが、前半6分に町田DF中山雄太、同36分にMF相馬勇紀にミドル弾を決められた。後半には攻め込むシーンを作ったが、最後までネットを揺らせずに0-2で敗れた。

2位の鹿島はFC東京戦の後半36分、FW鈴木優磨のクロスに古巣対戦となるFW田川亨介が合わせて先制。これが決勝弾となった。鹿島は神戸が敗れたために首位に躍り出た。また、3位の柏レイソルも湘南ベルマーレに2-0で勝利し、2位に浮上した。

残留争いでは9日に行われた試合で横浜F・マリノスは東京ヴェルディに敗れ降格圏脱出とはならず。横浜FCも浦和レッズに1-2で敗れた。また、15位のFC東京、16位の名古屋グランパス、17位の湘南ベルマーレもともに敗れたため勝ち点差は変わらず。アルビレックス新潟は11日にセレッソ大阪と対戦する。

最新の順位が公開され、ファンからは「上位詰まりすぎでは？」「本当に最後まで分からなさそう」「今シーズンの優勝は予想不可能」「8位くらいまで可能性あるでしょ」「上位勢まだ何もわからんね」とさまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）