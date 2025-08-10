「自称・永瀬廉似」の美容師が『ななにー』に登場。マスクを外した姿に「なんだこの子は！」などと驚きの声が上がった。

【映像】「自称・永瀬廉似」の美容師のマスクを外した姿

ABEMAにて8月10日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#83では、番組の人気企画「マスクイケメン＆美女」の未公開映像が流された。

静岡の北村匠海ことスタイリストの溝口開世さん（24歳）が働いているのが、静岡駅北口から徒歩約10分の場所にある美容室「TEAR AVEDA」。そこには「自分は永瀬廉！」と言い張る別のスタイリストがいるという。

“静岡の永瀬廉”こと舘村佳修さん（26歳）が姿を現すと、“永瀬廉に似てる！”とは言えない微妙な雰囲気が漂い、香取慎吾は「なんだこの子は！」と思わずツッコミを入れた。

それから香取が「似てるって言われるの？」と聞くと、舘村さんは「お客さんと友達に言われ過ぎて、最近困っちゃってます」とおちゃらけた感じで答えた。

そんな中で香取が気になったのは舘村さんの細すぎる体型。「ちゃんとご飯を食べなさい！」と指摘すると、隣にいたEXITのりんたろー。も「カリカリじゃない」と厚みのない体を心配した。

いよいよ舘村さんがマスクを外すと、現場は再びなんとも言えない空気が漂ったが、ゲストのはじめしゃちょーは「言わんとしてることは分かります」と優しくフォロー。香取は「似てる似てないじゃなくて良い奴だと思う」とサービス精神旺盛に収録に臨んでくれた舘村さんの人柄を評価していた。