2025年7月30日（水）から9月28日（日）まで、『焼肉屋さかい』にて、北の大地が育んだ“美味しさ”あふれる10種類のメニューが楽しめる『北海道フェア』が開催中です。

画像：焼肉坂井ホールディングス

『焼肉屋さかい』は、1993年に岐阜県岐阜市に1号店をオープン。東海エリアを中心に30年以上、焼肉料理一筋で営んでいる焼肉店です。

『北海道フェア』には、北海道富良野盆地で育った黒毛和種『ふらの和牛カルビ』が登場！

融点が低く、食べた瞬間に全体に広がる口溶けの良い脂身が特徴です。

ブランド豚『ゆめの大地ロース』は、北海道の厳しくも豊かな大自然の恵み。甘みのある脂身は融点が低く、きめ細かな肉質とともに、柔らかな肉汁となり、噛むたびに口いっぱいに広がります。

そのほかにも、『奥芝商店監修 カレーコロッケ』や『北海道スープカレー』、『北海道コーン茶』など、メニュー豊富！ この機会にぜひ北海道の美味しさを味わってみてくださいね！

詳細情報

焼肉屋さかい 北海道フェア

開催期間：2025年7月30日（水）～9月28日（日）

開催場所：全国の焼肉屋さかい

道内の対象店舗

函館五稜郭店

住所：北海道函館市五稜郭町12-16 ピュアパレス五稜郭 2F

電話番号：0138-30-6551

※掛川店・四條畷店・秦野店・京都洛西店・各務原店・羽村店では実施していません。

※一部店舗にて商品内容及び価格が異なる場合があります。

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

ブランド和牛の『ふらの和牛』に札幌スープカリー専門店・奥芝商店監修の『カレーコロッケ』など、北海道の美味しさを満喫できる『北海道フェア』。なかなか北海道までは行けない……という道外にお住まいの読者の皆さんにとっては、まさに朗報ではないでしょうか。ぜひ北の大地の”実力”を味わってみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】「焼肉屋さかい」7月30日（水）より「北海道フェア」開催！北の大地で育んだ10種類の期間限定メニューをご用意いたしました - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。