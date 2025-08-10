大人こそ【無印良品】がいいかも！ シンプルだけどおしゃれ♡「サマ見えコーデ」
シンプルなワンツーコーデもおしゃれに見せたい！ それなら【無印良品】スタッフさんのサマ見えパンツコーデを真似してみては？ 一見シンプルでも素材やシルエットにこだわったアイテム選びで、大人にも相応しい着こなしを楽しめそうです。
リラクシーなのにきちんと感もあるパンツコーデ
公式サイトで「着心地を追求した」と紹介されている、スムースジャージー素材のイージーパンツ。@mujistaff.daimyoさんは「3日に1回はヘビロテ」しているのだとか。ゆったりめのテーパードシルエットでリラクシーに穿けそうです。きれいめなブラウスを合わせればきちんと感をプラスでき、ラフなのに上品な大人コーデが完成。
ナチュラルなガーゼ素材が魅力のパンツコーデ
オーガニックコットン100%の通気性に優れたガーゼ素材で、暑い日でも快適に過ごせそうなパンツ。ふんわりとしたシルエットが下半身をさりげなくカバーしてくれます。コンパクトなトップスを選べば、メリハリある好バランスコーデが完成。シンプルなワンツーコーデでもサマ見え間違いなしかも。
Writer：licca.M