大人こそ【無印良品】がいいかも！ シンプルだけどおしゃれ♡「サマ見えコーデ」

シンプルなワンツーコーデもおしゃれに見せたい！ それなら【無印良品】スタッフさんのサマ見えパンツコーデを真似してみては？ 一見シンプルでも素材やシルエットにこだわったアイテム選びで、大人にも相応しい着こなしを楽しめそうです。

リラクシーなのにきちんと感もあるパンツコーデ

公式サイトで「着心地を追求した」と紹介されている、スムースジャージー素材のイージーパンツ。@mujistaff.daimyoさんは「3日に1回はヘビロテ」しているのだとか。ゆったりめのテーパードシルエットでリラクシーに穿けそうです。きれいめなブラウスを合わせればきちんと感をプラスでき、ラフなのに上品な大人コーデが完成。

ナチュラルなガーゼ素材が魅力のパンツコーデ

オーガニックコットン100%の通気性に優れたガーゼ素材で、暑い日でも快適に過ごせそうなパンツ。ふんわりとしたシルエットが下半身をさりげなくカバーしてくれます。コンパクトなトップスを選べば、メリハリある好バランスコーデが完成。シンプルなワンツーコーデでもサマ見え間違いなしかも。

