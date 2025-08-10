既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都新宿区）が、既婚男女を対象とした「既婚者の男女関係に関する調査」を実施。その結果を発表しました。

男性の3割が「婚外恋愛を実行に移す」可能性？

調査は2024年12月19日から同月30日、2025年6月23日から6月30日、20〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計559人（男性279人、女性280人）から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「現在の結婚に満足しているか」を尋ねたところ、男女ともに7割以上が「満足」「どちらかといえば満足」と回答。また、配偶者に対して「愛がある」と回答した人の割合も6割を超えました。

次に、同じ対象者に「婚外恋愛をしたいと思うか」を聞いた結果、男性の41.2％、女性の16.8％が「どちらかといえば『したい』」と回答したことが分かりました。男女差を見ると24.4ポイントの差が開いており、かなり大きな差となっていることがうかがえます。この結果を受け、同社は「男性は結婚に満足していようが、妻に愛を感じていようが、一定の割合は婚外に走ると推察されます」とコメントしています。

なお、同社が2023年に行った「婚外恋愛に関する実態調査」によると、男性の3人に1人、女性の4人に1人が「婚外恋愛の経験あり」と回答していたとのこと。当時の調査対象者は今回とは全く別の対象者ですが、同社は「今回の結果と比較すると、両者とも妥当性のある結果だと分かります。つまり、男性の場合は4割ほどが婚外恋愛をしたいと思い、3割が実行に移す、女性は婚外恋愛したいと思った約16％はほぼ全員実行に移すということになると思われます」と分析しています。

「婚外恋愛をしたい」と考えている人の「結婚満足度」を見てみると、「満足している」「どちらかといえば満足している」と答えた人の割合はいずれも2割を超えており、結婚に満足している人であっても婚外恋愛に対する願望を持っていることがうかがえる結果となりました。

さらに、「配偶者に愛がある」と回答した人でも、4人に1人が「婚外恋愛したい」と考えていることが明らかに。「配偶者から愛を感じる」と回答した人も同様だったということです。

調査結果を受けて、同社は「結婚に満足していても、配偶者に愛があっても、配偶者からの愛を感じていても、婚外恋愛したいと思う人はそれなりにいる（4人に1人程度）ことが分かりました。もちろん、結婚満足度が低い、配偶者に愛がない、配偶者からの愛を感じない人はさらに高い結果です」「夫婦関係や愛情は、婚外恋愛の完全な歯止めにはならないという結論になると考えられます」とコメントを寄せています。

あなたは、現在の結婚に満足していますか？ そして「婚外恋愛したい」に対する願望は……？