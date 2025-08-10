第107回全国高校野球選手権は11日、1回戦2試合、2回戦2試合が行われる。

＜第1試合＞県岐阜商（岐阜）―日大山形（山形）＝1回戦

県岐阜商は岐阜大会でチーム打率・396、8本塁打の強力打線が注目されるが、主戦投手の柴田蒼亮は準決勝・関商工戦で完封するなど5試合28回を投げて失点1。対する日大山形はチーム打率・360の打線に山形大会13盗塁の足、16犠打の小技を絡めた粘り強さが身上だ。

＜第2試合＞北海（南北海道）―東海大熊本星翔（熊本）＝1回戦

北海は今大会出場校中最多の夏41回目。桜井悠也（3年）、佐竹徠都（2年）は南北海道大会いずれも打率5割。佐竹は2本塁打を放っている。東海大熊本星翔は主戦投手の水野右京は抜群の安定感を誇るが、2番手以降の投手も熊本大会で0失点だった。

＜第3試合＞高川学園（山口）―未来富山（富山）＝2回戦

初出場の未来富山は富山大会のチーム打率は驚異の・426。4割以上が9選手と圧倒的打力を誇る。高川学園は右腕の木下瑛二と左腕の松本連太郎の2人で山口大会を勝ち上がってきた。また、今大会初の午後1時開始予定で予想される暑さに対応できるかも鍵となる。

＜第4試合＞豊橋中央（愛知）―日大三（西東京）＝2回戦

初戦屈指の好カードが実現した。初出場の豊橋中央だが、愛知大会は準決勝で愛工大名電、決勝で東邦と名門を撃破。注目右腕の高橋大喜地はピンチを“アントニオ猪木”の顔マネで乗り切るユニークな実力派。高橋ら主力の多くは、横浜の主将・阿部葉太と同じ豊橋ボーイズ出身で甲子園での対戦を熱望している。ただ、対する日大三は西東京大会準決勝で八王子、決勝で東海大菅生と強豪に打ち勝ってきた。2本塁打の4番・田中諒（2年）の長打力にも注目だ。