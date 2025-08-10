可愛いのみーーーっけ♡【ガチャ】ジャラ付けしたい！「アイスキーホルダー」

今年の夏もまた、人気シリーズの新作が登場！【赤城乳業】の「ガリガリ君」と、【フタバ食品】を代表するアイスをミニチュアにした【ガチャ】が絶賛発売中なんです。思わず食べたくなるほど本物そっくりなキーホルダーは、ついついジャラ付けしたくなる可愛さ。そこで今回は、コンプ必至な「アイスキーホルダー」を紹介します。

今回が第3弾！ にょっきり出てくるギミック付き

7月に発売された「ガリガリ君 にょっきりストラップ」第3弾。今回も、アイスがにょっきりと出てくるギミックが付いています。デザインは全部で10種類あり、第1弾・第2弾にも含まれていたソーダやコーラといった定番フレーバーのほか、新たなフレーバーが加わりました。

中身まで楽しめるダブルチャーム仕様

フタバ食品で人気の「サクレ」や「ダンディ」をミニチュアにした「フタバ食品株式会社 ミニチュアチャーム2」。「サクレ」シリーズには、レモン・パインに加えてあずきが仲間入り。カップの中にもこだわった仕上がりは、フタを付けていても外していても楽しめる可愛さです。

季節感のある「アイスキーホルダー」は遊び心満点。本物と並べてみると、そのクオリティの高さがよく分かるので【ガチャ】にチャレンジしたら、ぜひ見比べてみてくださいね。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる