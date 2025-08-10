【今週の12星座占いランキング】8月11日〜8月17日の運勢は？

第1位 うお座

人との縁が広がっていく一週間に。気になる相手には自らアプローチを！

今週のうお座さんは、人との縁が広がり、その縁がさらに仕事や恋に大きな影響を与えてくれる予感。積極的に行動を起こすことが幸運のカギとなるため、話してみたい人、気になる人がいるのなら自ら話しかけて距離を縮めてみて。また、心が動くことに投資をするとさらなる運気アップも見込めるでしょう。 恋愛では、映画やライブにツキがありそう。仕事面では、これまでの努力が報われるタイミング。毎日笑顔で過ごすと◎

ラッキーアイテム：生花 ラッキーカラー：シルバー



第2位 みずがめ座

パワーがみなぎり元気に過ごせる一週間。前向きに考えることでさらに運気上昇！

今週のみずがめ座さんは、パワーがみなぎっています！ このチャンスを逃さずに、やりたいことがあるなら挑戦してみるといいでしょう。自分が納得する成果を得られるはず。ポジティブに考えることで、さらなる幸運を引き寄せられる暗示です。 恋愛では、新しい出会いの予感も。辛い恋愛をしている人は、見切りをつけて新しい恋をスタートさせるが吉。金運は好調ですが、お金の貸し借りはダメですよ。

ラッキーアイテム：タオルハンカチ ラッキーカラー：グレー



第3位 てんびん座

芸術に触れることでストレス解消に。恋愛では素敵な出会いのチャンスが！

今週のてんびん座さんは、芸術に触れることにツキありです。きっと心身ともに癒され、ストレスからも解放されるはず。 恋愛面では、素敵な人との出会いがありそうな予感。自分磨きを怠らずに、いつデートのチャンスが巡ってきてもいいように準備万端にしておいて。また、普段とは違うメイクやファッションを楽しむのも◎ 仕事面では、気楽に考えて肩の力を抜くことが重要に。笑顔と周囲への感謝を忘れずにいれば上手く進んでいくでしょう。

ラッキーアイテム：座布団 ラッキーカラー：オレンジ



第4位 ふたご座

これまでの努力が報われるタイミング。協調性を持つことで運気アップに。

今週のふたご座さんは、これまでの努力が報われそうな予感。仕事では、協調性を大切にするといいでしょう。自分の思い通りにならないことがあっても、「今はそれでいいんだ」と受け入れてみて。 恋愛面では、SNSを通じた出会いがありそうです。しかし、最初から相手の言葉を全て信じることはせず、ライトな感じで関係性を深めていくと◎ 自分を傷つけるような恋になりそうなら、すぐに関係を断つことも忘れずに。



ラッキーアイテム：メモ用紙 ラッキーカラー：レッド



第5位 おひつじ座

仕事や恋愛に繋がる出会い運が好調！ 自分の直感を信じて行動してみて。

今週のおひつじ座さんは、何に対しても直感が働くので、自分を信じて行動してみましょう。 出会い運が好調。人の誘いには快く乗ってみるといいですよ。新しい人との出会いがあり、その出会いが恋愛や仕事に繋がりそうな運気です。 好きな相手がいる人は、自分から積極的に声をかけてみて。今は待つよりも攻めるタイミングです。金銭面では、衝動買いには要注意。計画的な貯蓄をしていくと◎

ラッキーアイテム：参考書 ラッキーカラー：グリーン



第6位 おとめ座

断捨離や整理整頓でクリアな思考に。固定費の見直しで貯金アップを目指して。

今週のおとめ座さんは、自分の部屋と心が繋がっている不思議な運気。断捨離をして部屋のガラクタと共に、心のガラクタも捨て去ってみて。整理整頓をすることで、自分がしなければいけないことの優先順位もつけられるようになり、頭の中もクリアになるはず。 金銭面でも、固定費や生活費の見直しをすると◎ 上手に計画を立てれば貯金も増えていきそうです。恋愛では新しい出会いの予感も。

ラッキーアイテム：古い映画 ラッキーカラー：ブラウン



第7位 しし座

ロマンチックな出会いに期待できそう。仕事では疲れが溜まりやすくなるとき。

今週のしし座さんは、恋愛運が好調！ パートナーのいる人は、相手との絆がさらに深まりそう。コミュニケーションを大事にしてみて。シングルの人は素敵な人との出会いに期待大。 仕事では、任されることが多すぎて疲れが溜まりやすくなるとき。リフレッシュにおすすめなのは、好きな音楽を聴きながら空を眺めること。そうすることで停滞している気の流れが良い方向へと変わっていくはず。金銭面では、計画的な貯金を意識してみて。

ラッキーアイテム：絵画 ラッキーカラー：ゴールド



第8位 おうし座

気持ちの切り替えには朝の散歩を。恋愛では優しい言葉遣いを意識してみて。

今週のおうし座さんは、安定した運気ではありますが、時には退屈な気分になることも。気持ちの切り替えには、朝の散歩がおすすめです。 恋愛面では、パートナーがいる人は不満を溜め込まずに自分の気持ちを伝えてみて。ただし、素直で優しい言葉遣いを忘れずに。相手を思いやる気持ちを大切にすることで、二人の関係性も進展していくはず。 金銭面では貯蓄運が好調。未来の自分のためにお金を溜めるといいでしょう。健康運は良好です。

ラッキーアイテム：ペットボトル ラッキーカラー：ホワイト



第9位 さそり座

自分の気持ちに素直でいたい一週間。恋愛では不要なプライドを捨てた方が◎

今週のさそり座さんは、周りの人の意見に振り回されてしまうかも。仕事でも、誰かの機嫌を伺っていると自分の心が疲弊してしまいます。自分が正しいと思うことなら、堂々と意見を述べてみましょう。自分の心を偽らないことが、今週の開運テーマとなりそうです。 恋愛では、素直に言葉や感情を表現することで二人の関係性は進展していく暗示。不要なプライドは捨ててしまった方が吉です。

ラッキーアイテム：リップクリーム ラッキーカラー：ブルー



第10位 いて座

苦手な相手にも笑顔で接してみると◎ 周囲の意見を尊重することも忘れずに。

今週のいて座さんは「苦手な相手に媚を売る」ということを実験的に行ってみてください。きっと相手は急にあなたに対して優しい態度になるはず。人の心を動かすのは簡単！ということを身を持って味わうことで、運気が上昇していくでしょう。 恋も仕事も連動している一週間なので、どちらかが上手くいけば自然ともう片方も上手くいきそうです。人間関係では、相手の意見を尊重しながらも自分の意見も上手に伝えられるように考えてみて。

ラッキーアイテム：マグカップ ラッキーカラー：サーモンピンク



第11位 やぎ座

居心地の良い空間作りを心がけてみて。素敵なアイデアが浮かんでくるはず。

今週のやぎ座さんは、少しエネルギーチャージが必要なタイミングかも。頑張るばかりではなく、居心地の良い場所を作り、そこでリラックスすることが開運へと繋がっていくでしょう。恋愛面でも、お相手との関係性が停滞しているなと感じているのなら、ホッとひと息つくことで問題解決のアイデアが浮かんでくるはず。 仕事運は好調。自分から進んで困っている人の手伝いをしてあげると、周囲からの信頼度がさらにアップしていきますよ。

ラッキーアイテム：のど飴 ラッキーカラー：パープル



第12位 かに座

人の言うことは鵜呑みにしない方が吉。自分の目で事実確認をして判断を！