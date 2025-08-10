「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）

阪神がヤクルトに連勝し、今季最長となる６カード連続の勝ち越しを決めた。優勝マジックは１つ減って「２９」となり、２０台へと突入した。

初回２死二塁から佐藤輝の適時二塁打で先制。三回２死では再び佐藤輝が右中間へ３１号ソロを放った。五回には坂本、六回には大山にタイムリーが飛び出し、効果的に得点を挙げた。さらに佐藤輝は八回にも右翼線二塁打でチャンスメークし、高寺がプロ初の３安打猛打賞となるダメ押し適時打を演出。今季２度目となる１試合４安打の大暴れとなった。チームとしても今季最多の１６安打を放った。

投げては先発の才木が２失点完投。六回に代打の北村恵にソロを浴び、九回には丸山和にタイムリーを浴びた。それでも最後は佐藤輝の好プレーにも助けられ、リードを守り切って２年連続で２桁勝利に到達。ＤｅＮＡの東に並んでリーグトップタイの１０勝目とした。

お立ち台で才木は「疲れました」と一言。九回は佐藤輝の好守に「打たれた瞬間、ウォーッと思ったんですけど、頼りになりますね」と語ると、同級生からポンポンと肩をたたかれた。佐藤輝も「フラフラだったんですけど、良かったです」とかえしていた。

一方で心配なのは近本が途中交代したこと。六回の守備からベンチに退き、今季のフルイニング出場が途切れた。直前に一塁へ全力疾走していたが、交代の理由によっては大きな痛手となる可能性がある。