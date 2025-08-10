ハロー！プロジェクトのグループBEYOOOOONDSの元メンバーで、同グループ卒業後に所属していたアイドル・Reve Pocket（レーヴ・ポケット）も今年3月いっぱいで卒業していた一岡伶奈（26）が9日、自身のX（旧ツイッター）に文書を掲載し、自身がプロデュースするとしていたアイドルグループの企画が白紙になったこと、所属していた事務所を退所したことなどを報告した。



【写真】7月に公開した最新の画像 かわいく髪形を変えたことを報告していたが…

今後の活動については「現在、続けるかどうか等のご質問にお答えすることはできません。」と明言を避けた。



また「SNSで拡散されている事」についても言及。「内容に関しまして、事実と違う部分があること、名誉毀損である行為も確認された為、現在慎重に確認を進めております。」とした。一岡については、一部ネット上で金銭にまつわる問題などが拡散していた。一岡は「事実とは異なる事は書かれていましたが、そう思われてしまうような行動や、言動をしてしまったのは事実です。」と“疑われる余地”があったことは認めている。



ファン、関係者、元グループのメンバー、家族や友人らには「本当に申し訳ございません。」と謝罪。「あのツイートが拡散された日に一瞬で自分の生活が一変しました。」と振り返り、「心身ともに疲弊してしまいました。」とこぼした。



どんな状況でも応援してくれていたファンには「離れないでいてくれて、支えて下さり、本当にありがとうございます。」とあらためて感謝。今後、配信などは再開する意向であることを伝えた上で「今回の件で、応援したい気持ちがなくなった方も多いと思います。期待を裏切るような行為をしてしまい、たくさん失望させてしまったと思います。」と後悔の思いも吐露した。「このようなことが今後無いよう、努力してまいりますので、どうか見守ってもらえたら嬉しいです。」と改善につとめることを約束した。



一岡は4月に自身がプロデュースする新たなグループのオーディションを開催するとしていたが、トラブルが浮上したことで結局立ち消えに。6月29日に「一岡伶奈ファンミーティングLIVE」を開催するとしていたが、当日に「本人の体調不良により、やむを得ず中止とさせていただく運びとなりました。」とドタキャンしていた。



2012年にハロプロ研修生となり、2019年にBEYOOOOONDSでデビューするまで7年近くを要した苦労人でもあった。ただ、BEYOOOOONDSでも2023年12月から「体調不良」として活動を休止し、2024年3月に「これ以上メンバーに心配、迷惑をかけられない」と卒業公演などもないままフェードアウトしていた。



