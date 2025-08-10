10月4日、イオンモール幕張新都心にて＜DIAURA × ΛrlequiΩ 2MAN FREE LIVE「CALLING THE CULT.」＞の開催が決定した。

2023年12月26日、生配信での2マンライブから始まり、2024年には全19公演のロングツアー＜THIS IS MY CULT.＞を完走。

両バンドの掛け合わされた魅力と楽曲を解き放ち、幾度となくお互いのファンを熱狂させてきたDIAURAとΛrlequiΩ。

そんな彼らが、ショッピングモールという異色の場所で＜CALLING THE CULT.＞の名の通り、ファンを含めヴィジュアル系に触れてこなかった方達、新たなるカルトに対して呼び声を上げているようなタイトルだ。

「無料」として再び開催される2マンライブは、ファンにとっては歓喜に溢れ、彼らの音楽を初めて体験する人達にとっては絶好の機会となる。

＜DIAURA × ΛrlequiΩ 2MAN FREE LIVE「CALLING THE CULT.」＞

日程/会場

2025年10月4日(土)

イオンモール幕張新都心 GRAND MALL1F グランドスクエア

開場 13:30 / 開演 14:00

※雨天開催・荒天中止 【イベント内容】

ミニライブ 開演 14:00予定

CD販売 10:00〜13:30

グッズ販売 詳細後日解禁

SNS投稿キャンペーン 特典引き換え10:00〜16:00