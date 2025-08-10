■FIBAアジアカップ2025 日本 102−63 イラン（10日、サウジアラビア・ジッダ）

バスケットボールのアジア最強国決定戦『FIBAアジアカップ2025』のグループリーグで、男子日本代表は（世界ランク21位）はグアム（同88位）に102−63で勝利、通算成績を2勝1敗のグループ2位で、12日に行われる準々決勝進出決定戦へと駒を進めた。

日本は初戦のシリア（同71位）戦に99ー68で勝利したが、続くイラン（同28位）戦には70−78で惜敗。1勝1敗で迎えたグアム戦のスタメンはテーブス海（26）、富永啓生（24）、馬場雄大（29）、吉井裕鷹（27）、ジョシュ・ホーキンソン（30）の5人。

日本は第1クォーター（Q）、立ち上がりから富永、馬場が連続で3ポイントを決め、さらに、テーブスのジャンプシュートや富永の3ポイントでグアムを圧倒。その後も富樫勇樹（31）、馬場、 西田優大（26）も3ポイントを決め、第1Qだけで6本の3ポイントを成功させた日本が、27−15とリードした。

第2Q序盤、日本は反則を取られグアムにフリースローで得点を重ねられる。それでも富永や西田、富樫、ホーキンソンが3ポイントを成功させ、相手に主導権を渡さない。第2Qも3ポイントを5本成功させた日本が、52−33と大きくリードして前半を終えた。

第3Qに入っても日本の勢いが止まらない。テーブス、馬場が3ポイントを決めれば、吉井もこの試合初めて3ポイントを成功。吉井は自陣からドリブルで持ち込み、そのままシュートも決めた。終盤には富樫が3ポイントを2本成功させ、78−52とリードを広げて最終第4Qに突入した。



第4Qに入っても金近廉（22）、ジェイコブス晶（21）といった若い力が躍動。富永も3ポイントを決めるなど、日本が6連続ポイント。完全に試合を支配した日本が、102−63と39点差をつけてグアムに圧勝した。



今大会は16チームが4つのグループに分かれ予選を行い、1位のチームが準々決勝へ進出。各グループの2位と3位は準々決勝進出決定戦にまわる。

【試合スケジュール】

8月6日 日本 99−68 シリア

8月8日 日本 70ー78 イラン

8月10日 日本 102−63 グアム

8月12日 準々決勝進出決定戦

8月13日〜14日 準々決勝

8月16日 準決勝

8月17日 決勝／3位決定戦