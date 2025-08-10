WING STAGEの二番手として場の空気を掌握した西川貴教は、続いてT.M.RevolutionとしてRAINBOW STAGEのセミファイナルアクトを担当。実は今年の＜LuckyFes＞を満喫しまくっているのは当の西川自身ではなかろうか……と邪推してしまうほどのアクティブぶりを、2つのステージを通してみせてくれた。

オープニングSEにあわせてステージ上の照明がまばゆい光を放つ中、バンドメンバーがステージでセッティングを始める。壮大なサウンドに乗せてフレンズ（LuckyFesの観客）がクラップを始めると、ダンサブルなビートに導かれるように西川がステージに登場。そのまま「HIGH PRESSURE」にてライブをスタートさせると、早くも飛び出した名曲に対して客席から喜びの声が湧き起こる。エッジの効いたバンドサウンドに乗せて、サビではオーディエンスのクラップやシンガロングも加わり、早くもクライマックスのような盛り上がりを見せる。そんなフレンズを前に、西川は「難しいこと、ややこしいこと、一切ありません。魂とか情熱とかどうでもいいです。やることはただひとつ、楽しむだけです！」と告げて、RAINBOW STAGEの空気をたった1曲で激変させた。

ビートが途切れることなく次の曲のイントロが聞こえ始めると、西川は「お馴染みのやつです。みんな歌えるか？」とオーディエンスに促し、その場にいる者全員で同じポーズを取ってみせる。早くも一体感が高まった中で披露されたのは「HOT LIMIT」……誰もが知るT.M.R.サマーチューンの2連発に、フレンズも大興奮。RAINBOW STAGE後方やWING STAGE付近にいるオーディエンスまでもを、大きなうねりに巻き込んでいく。

そして、エンディングでBPMがどんどん上昇していくと、間髪入れずに「WHITE BREATH」へと突入。極上の夏ソング連発から冬の定番曲と寒暖差の激しさはあるものの、会場の熱気はどんどん上昇していく。雨足が少しずつ強まるものの、その場にいる者にはそんなことお構いなし。西川も「お世辞抜きで今日イチの景色なんじゃないですか！」と、興奮気味に語ってしまうほど、名曲のオンパレードはフレンズを存分に喜ばせた。

MCでは「先般、打首獄門同好会の会長からご紹介を受けました、私が本日の筋肉担当、西川貴教でございます」と、茶目っ気も忘れない西川。そんな和やかな空気も、「INVOKE -​インヴォーク-​」のイントロが聞こえると一瞬にしてかき消される。シャツを脱いで薄着となった西川は、激しいサウンドに乗せて唯一無二の歌声をRAINBOW STAGE、いや、＜LuckyFes＞の会場中に響き渡らせ、もはやT.M.R.の独壇場と言っても過言ではない空気を作り上げた。

天候的には雨足がさらに強くなっているものの、「俺たちを祝福する雨だ！」と呼びかける西川。「ignited -​イグナイテッド-​」へとシームレスにつなげると、オーディエンスも雨に濡れることなど気にせずにこの一瞬一瞬、1曲1曲を満喫していく。そこから「Zips」でさらにギアを上げると、SUNAO（G）、柴崎浩（G）、IKUO（Ba）、淳士（Dr）といった気心知れたバンドメンバーの圧巻のプレイをフィーチャーしながら、ライブはフィナーレへと近づいていく。

「僕、雨のイベントが好きなんですよ。理由はたったひとつ。うちの母ちゃんの葬式が雨だったからです。今日もうちの母ちゃんが観にきてくれてるはず」と感慨深げに口にすると、続けて西川は「フェスを続けるのは毎年毎年、しんどいんですよ。でも、愛情を持ってここに集まっているみんなのために続けているんです！ 今日もその思いのためだけに来ています！ 一緒に歌おう！」と叫んで、自身のブレイクのきっかけを作った「HEART OF SWORD 〜夜明け前〜」を最後に熱唱した。

最初に“今年の＜LuckyFes＞を満喫しまくっているのは当の西川自身”と述べたが、本人もクライマックスで「ここに来れて、本当に幸せです。俺、一番ラッキーだわ。そうだろ！」と嬉しそうに語っていたことからも明白だ。フェスらしい最高のセットリストと最高のパフォーマンスは、この場にいた多くのフレンズを大満足させたことだろう。

取材・文◎西廣智一

写真◎虬車寿一

セットリスト

1​. HIGH PRESSURE

2​. HOT LIMIT

3​. WHITE BREATH

4​. INVOKE -インヴォーク-

5​. ignited -イグナイテッド-

6​. Zips

7​. HEART OF SWORD 〜夜明け前〜

