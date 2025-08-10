スポニチ

　全国高等学校総合体育大会（インターハイ）相撲競技が10日、鳥取市のヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館で開催された。大会最終日のこの日は、階級別の個人戦（80キロ未満、100キロ未満）と、団体予選を勝ち抜いた32校による決勝トーナメントが行われた。

　5人制の団体戦は、鳥取城北が3年ぶり6度目の優勝を果たした。昨年の全国都道府県中学生大会覇者の先鋒・片桐恭晟（1年）、前日の個人戦8強の二陣・川崎永遠（2年）、個人戦3位でモンゴル出身の中堅・サンチルガリデ（2年）、5月の全国高校金沢大会覇者の副将・井上泰我（3年）、1年時からレギュラーとして活躍する大将・小林梅太（3年）という鉄壁の布陣。今年は3人制の団体戦3大会（全国高校選抜弘前大会、全国高校選抜大会、全国高校金沢大会）全てで優勝しており、5人制でも強さを見せた。

　決勝は金沢市立工と対戦。先鋒・片桐が野口明輝（3年）に敗れるも、二陣・川崎が自身よりも50キロ重い158キロの大谷夏希（3年）をタイミング良くいなしてはたき込みで破って1点返した。中堅・サンチルガリデは身長1メートル94、体重155キロの巨体を生かし、1メートル68、95キロの中野匠毅（1年）を肩越しの両上手から軽々と吊り上げて土俵外へ運ぶ“規格外”の相撲で勝利。副将・井上は左四つ右上手で一気に前に出て本間侑亮（3年）を圧倒して優勝を決めた。大将・小林は立ち合い左へ動きながらの上手投げで井口一太（3年）を退けて白星で締めくくった。

　決勝トーナメントの5試合は2―2の大将戦にもつれ込む場面が一度もなく、全試合副将戦で決着。大相撲の幕下・肥後ノ海（25＝木瀬部屋）と序二段・肥後ノ丸（20＝木瀬部屋）の2人を兄に持つ副将の井上泰我は「自分に回ってきたら自分で決めるつもりだった。チームのために頑張った」と胸を張った。総監督の石浦外喜義校長は「1回も2―2がなかったのは城北の強さが出た。選手たちが一生懸命やってくれた」と総合力を評価した。

　この日は2階席に、鳥取城北高のチアリーダーや甲子園（全国高校野球選手権）に出場したばかりの野球部員たちの姿も。地元ならではの大声援が選手たちを後押しした。同会場で優勝した2016年から9大会連続で決勝に進出という安定感を誇る常勝軍団。木崎信志（現幕内・美ノ海）やイチンノロブ（のちの関脇・逸ノ城）らを擁した2011年以来の年間全大会制覇も見えてきた。

　▽団体戦　決勝トーナメント2回戦

熊本農　5―0　愛工大名電（愛知）

金沢市立工（石川）　4―1　飛龍（静岡）

埼玉栄　4―1　岡山理大附属

旭丘（神奈川）　3―2　宇治山田商（三重）

金足農（秋田）　3―2　日田林工（大分）

高岡向陵（富山）　4―1　平舘（岩手）

鳥取城北　4―1　鹿児島実

箕島（和歌山）　5―0　東洋大牛久（茨城）

　▽準々決勝

金沢市立工　3―2　熊本農

埼玉栄　3―2　旭丘

高岡向陵　3―2　金足農

鳥取城北　4―1　箕島

　▽準決勝

金沢市立工　4―1　埼玉栄

○野口明輝　下手投げ　田宮愛喜　

○大谷夏希　寄り倒し　末川敦喜　

　中野匠毅　浴びせ倒し　垣添玄空○

○本間侑亮　上手投げ　竹澤光　

○井口一太　寄り倒し　永松慧悟　

鳥取城北　4―1　高岡向陵

　片桐恭晟　寄り切り　水島礼煌○

○川崎永遠　押し出し　三澤賢人　

○サンチルガリデ　上手投げ　平河シャアン　

○井上泰我　寄り切り　島尻大詩　

　小林梅太　小手投げ　井畠悠希○

　▽決勝

鳥取城北　4―1　金沢市立工

　片桐恭晟　押し倒し　野口明輝○

○川崎永遠　はたき込み　大谷夏希　

○サンチルガリデ　寄り倒し　中野匠毅　

○井上泰我　寄り切り　本間侑亮　

○小林梅太　上手投げ　井口一太　