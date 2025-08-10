全国高等学校総合体育大会（インターハイ）相撲競技が10日、鳥取市のヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館で開催された。大会最終日のこの日は、階級別の個人戦（80キロ未満、100キロ未満）と、団体予選を勝ち抜いた32校による決勝トーナメントが行われた。

5人制の団体戦は、鳥取城北が3年ぶり6度目の優勝を果たした。昨年の全国都道府県中学生大会覇者の先鋒・片桐恭晟（1年）、前日の個人戦8強の二陣・川崎永遠（2年）、個人戦3位でモンゴル出身の中堅・サンチルガリデ（2年）、5月の全国高校金沢大会覇者の副将・井上泰我（3年）、1年時からレギュラーとして活躍する大将・小林梅太（3年）という鉄壁の布陣。今年は3人制の団体戦3大会（全国高校選抜弘前大会、全国高校選抜大会、全国高校金沢大会）全てで優勝しており、5人制でも強さを見せた。

決勝は金沢市立工と対戦。先鋒・片桐が野口明輝（3年）に敗れるも、二陣・川崎が自身よりも50キロ重い158キロの大谷夏希（3年）をタイミング良くいなしてはたき込みで破って1点返した。中堅・サンチルガリデは身長1メートル94、体重155キロの巨体を生かし、1メートル68、95キロの中野匠毅（1年）を肩越しの両上手から軽々と吊り上げて土俵外へ運ぶ“規格外”の相撲で勝利。副将・井上は左四つ右上手で一気に前に出て本間侑亮（3年）を圧倒して優勝を決めた。大将・小林は立ち合い左へ動きながらの上手投げで井口一太（3年）を退けて白星で締めくくった。

決勝トーナメントの5試合は2―2の大将戦にもつれ込む場面が一度もなく、全試合副将戦で決着。大相撲の幕下・肥後ノ海（25＝木瀬部屋）と序二段・肥後ノ丸（20＝木瀬部屋）の2人を兄に持つ副将の井上泰我は「自分に回ってきたら自分で決めるつもりだった。チームのために頑張った」と胸を張った。総監督の石浦外喜義校長は「1回も2―2がなかったのは城北の強さが出た。選手たちが一生懸命やってくれた」と総合力を評価した。

この日は2階席に、鳥取城北高のチアリーダーや甲子園（全国高校野球選手権）に出場したばかりの野球部員たちの姿も。地元ならではの大声援が選手たちを後押しした。同会場で優勝した2016年から9大会連続で決勝に進出という安定感を誇る常勝軍団。木崎信志（現幕内・美ノ海）やイチンノロブ（のちの関脇・逸ノ城）らを擁した2011年以来の年間全大会制覇も見えてきた。

▽団体戦 決勝トーナメント2回戦

熊本農 5―0 愛工大名電（愛知）

金沢市立工（石川） 4―1 飛龍（静岡）

埼玉栄 4―1 岡山理大附属

旭丘（神奈川） 3―2 宇治山田商（三重）

金足農（秋田） 3―2 日田林工（大分）

高岡向陵（富山） 4―1 平舘（岩手）

鳥取城北 4―1 鹿児島実

箕島（和歌山） 5―0 東洋大牛久（茨城）

▽準々決勝

金沢市立工 3―2 熊本農

埼玉栄 3―2 旭丘

高岡向陵 3―2 金足農

鳥取城北 4―1 箕島

▽準決勝

金沢市立工 4―1 埼玉栄

○野口明輝 下手投げ 田宮愛喜

○大谷夏希 寄り倒し 末川敦喜

中野匠毅 浴びせ倒し 垣添玄空○

○本間侑亮 上手投げ 竹澤光

○井口一太 寄り倒し 永松慧悟

鳥取城北 4―1 高岡向陵

片桐恭晟 寄り切り 水島礼煌○

○川崎永遠 押し出し 三澤賢人

○サンチルガリデ 上手投げ 平河シャアン

○井上泰我 寄り切り 島尻大詩

小林梅太 小手投げ 井畠悠希○

▽決勝

鳥取城北 4―1 金沢市立工

片桐恭晟 押し倒し 野口明輝○

○川崎永遠 はたき込み 大谷夏希

○サンチルガリデ 寄り倒し 中野匠毅

○井上泰我 寄り切り 本間侑亮

○小林梅太 上手投げ 井口一太