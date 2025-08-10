サウジアラビアで開催されているバスケットボール・FIBAアジアカップ2025で日本代表・アカツキジャパンはグループステージ第3戦でグアムと対戦し快勝しました。グループ2位で12日に開催される準々決勝進出決定戦に臨みます。



日本時間の10日夜に開催された、日本代表とグアムの一戦。日本は終始リードを守って試合を展開しました。時にはゴール下に切り込み、また要所要所で3ポイントを決めて得点を重ねた日本。

新発田市出身・富樫選手は3ポイントを4本、合計12ポイントを決める活躍を見せ、日本は102-63でグアムに勝利しました。



試合終了後、富樫選手は「前回の反省を生かして自分たちのプレーができた」と振り返り「上を目指してやっていきたい」と話しました。



グループステージで日本は、2戦目でイランに敗れたものの、1戦目のシリア、3戦目グアムに勝利しグループ2位。ベスト8をかけて日本時間の12日夜に開催される準々決勝進出決定戦に挑みます。



