¡Ö¾¯¤·ÈèÏ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¶áËÜ¸÷»Ê¤Î¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 5-2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê10Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë
ºå¿À¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Î3Ï¢ÀïºÇ½ªÀï¤Ë¾¡Íø¡£2Ï¢¾¡¤Ç¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â¡Ö29¡×¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ø±þ¤¸¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤¬6²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áËÜÁª¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¯¤·ÈèÏ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»î¹ç¸å¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌµ»ö¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤â¤¤¤ÄµÙÍÜ¤ò¼è¤é¤»¤è¤¦¤«¤Ê¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£Æü¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¡£¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤âËèÆüÁª¼ê¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ÌÀÆü°Ê¹ß¤Þ¤¿Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È9Ï¢ÀïÃæ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£