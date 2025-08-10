カズレーザーを知るお笑い関係者は「とにかく、真摯（しんし）な男ですよ」と評する。テレビの情報番組では、時事ネタにも臆さず切り込み持論を展開するところから“高学歴芸人”などの呼称が付くが、放送関係者も「本当によく勉強しています」と明かした。

真面目な姿勢は、イベントでもかいま見える。赤のスーツがトレードマークだが、20年のイベントでは起用した企業のトレードカラーの、緑のスーツ姿を初お披露目し、笑いを取った。米大統領選の渦中でバイデン氏の勝利が確実視され、カズレーザー自身、テレビ番組で持論を展開しており、質疑応答では見解を聞こうと思った。ただ、一部関係者から「お笑いに、すごく誇りを持っている」と聞いていたため、芸人として登壇したイベントで質問すると、困らせてしまうだろうか？ と一瞬、考えた。

それでも、テレビ番組で「日本にどう影響があるかいう話をもっとした方がいい」とメディアに注文を付けたのを引き合いに、今後の見立てを聞いた。すると「素晴らしいコメント」と自画自賛しつつ「外交関係で、つながりを早く、深くすべきくらいしか、私みたいな素人からは言えない」と答えた。コメンテーターとして1つのポジションを築きながら、自らを素人と評するところに人としてのあり方を見た思いだった。【村上幸将】