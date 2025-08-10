今年3月にJESSE（Vo, G）が喉を痛め、ドクターストップがかかったとき、BONER（The BONEZのファンの総称）の力を借りて3公演を敢行したというエピソードが物語るのは、今現在の彼らの無敵感だ。

The BONEZのSNSのプロフィール欄には、ただシンプルに「JESSE、T$UYO$HI、ZAX、KOKIによるロックバンド」とだけ記されている。それ以上何を付け加える必要がある？ それは彼らの自信の表れのように感じられるが、夏フェスを転戦中の彼らはこの日もキャピコア号（The BONEZの機材車）で颯爽と乗り付けると（いや、想像ではあるけれど）、新旧のライブアクトが顔を揃える2日目のWING STAGEにオンステージ。

「LuckyFes行っちゃおうか！ 楽しんでいこうぜ！」とJESSEが声を上げ、サウンドチェックから現在のThe BONEZのテーマソングと言える「We are The BONEZ」からライブになだれこむ。その「We are The BONEZ」を含め、この日、彼らが演奏したのは、ある意味ライブの定番とも言える全7曲だったのだが、後述するように1回1回のライブを一期一会と考え、全身全霊で挑むThe BONEZのライブは毎回がスペシャルなものになる。

KOKI（G）、T$UYO$HI（B）、ZAX（Dr）の3人が一丸となってリズムを刻んだ「Love Song」、激しい演奏の中で2ビートのハードコアからダンサブル、そしてアンセミックに目まぐるしく変化していった「Rusted Car」とたたみかけ、観客の気持ちに火をつけてからの「New Original」では、「ウォールオブデスやってみる？ 周りに子供がいたら守ってやれよ！」と観客を煽ったJESSE自らモッシュの中に飛び込むガッツを見せ、WING STAGEに渦巻いている熱狂をさらに大きなものにする。そ

そして──。

「こいつら俺だけじゃ手に負えない。助けてくれ！」とこの日、WING STAGEのトリを務めるDragon AshのKj（Vo）を呼び込み、披露したのはもちろん、スプリットツアーにまで発展した「Straight Up feat. Kj」だ。観客が声を上げながら、拳を振って、跳ねる跳ねる。ラップを掛け合うJESSEとKjが歌声を重ね、ラップを掛け合う光景は、まさにフェスならでは。WING STAGEのタイムテーブルを見て、予想していた観客も少なくなかったと思うが、実際目の当たりにしたら、予想以上に胸アツになったに違いない。

ZAXのグルービーなドラムが躍動した「Thread & Needle」は、もはやThe BONEZのライブに欠かせないアンセム。観客が肩を組んで、ピースフルなサークルピットを作る。

「楽しめるうちにおもくそ楽しんで、その思いを（復興が遅れている）の能登半島に繋げていこう！能登半島に届くようにみんなの力を貸してください！」JESSEの呼びかけに応え、観客のシンガロングが一際大きなものになると、「（みんな声を）受け取った！」とJESSEが快哉を叫んだ。

「おまえらの命、全部背負っていくから長生きしてみろ！」というJESSEの言葉から始まったラストナンバーは、The BONEZの理想郷を謳いあげる「SUNTOWN」。この曲もまた彼らのライブには欠かせないアンセムだ。再びピースフルなサークルピットが生まれ、JESSEのメッセージがWING STAGEに響き渡った。

「イやなことがある人もいっぱいいると思う。中には、もう1歩進んで死にたいと思った人もいると思う。でも、おまえら、今日ここに来たじゃん。ってことはどうにか生きる理由を探していくだけ！ （理由が）わからねえなら俺らを使ってくれ！ The BONEZと言います」

今現在のThe BONEZが無敵なのは、自分達はなぜステージに立つのか、その理由がはっきりしているからかもしれない。

取材・文◎山口智男

写真◎SARU (SARUYA AYUMI)

セットリスト

1.We are The BONEZ

2.Love song [Intro-long ver]

3.Rusted Car

4.New Original

5.Straight Up feat. Kj

6.Thread & Needle

7.SUNTOWN

