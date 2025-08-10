抱っこひものバックル外し犯が「泣き叫ぶ」異様な光景【ママリ】

著者・ホニャララゆい(@honyararayui)さんの友人であるA子さんは、ショッピングモールで抱っこひもを外されかける被害に遭いました。事件の経緯をたどりながら、誰もがいつどこで事件に巻き込まれるかわからないことや、自衛方法を知っておく重要性について気づかされる作品です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『抱っこ紐を外されかけた話』第22話をごらんください。

背中の糸くずをとるふりをして、抱っこひものバックルを外そうとした不審な女性。居合わせた夫は同じゼミだった女性だと気付きました。すると突然女性は泣き叫びだしたのです。

不審な女性は狂ったように叫んでいました。一瞬の出来事であっけにとられるA子さん夫婦。一体どんな目的でA子さんの抱っこ紐を外そうとしたのか、真相はよくわからないままです。

