◇明治安田J1リーグ第25節 町田2―0神戸（2025年8月10日 町田GIONスタジアム）

FC町田ゼルビアがホームで首位・神戸を2―0で撃破した。黒田剛監督（55）体制1年目だったJ2時代の23年4月以来となる6連勝でクラブのJ1記録を更新。J1神戸戦は通算4試合目で初勝利となり、これで公式戦は破竹の9連勝をマークした。

黒田監督は試合後会見で「J2の頃に6連勝はあったが、J1では初めての記録。6連勝ということで、J1で新たな積み上げができたことをうれしく思う」と喜んだ。公式戦は破竹の9連勝。リーグ後半戦は負けなしで「選手たちが自信をつけて堂々と戦えていることが一番。チームの手応えを感じられるようになった」と納得の表情だった。

先制点は前半6分だった。セットプレーの流れからこぼれたボールをDF中山雄太（28）が左足一閃（いっせん）。今季初得点が貴重な先制弾となり、ボランチ起用に応えた。1―0の同36分にはMF相馬勇紀（28）が強烈な右足ミドルシュートで追加点。指揮官は「見事なシュートを決めてくれたことでアドバンテージを持って後半に臨むことができた」と振り返った。

リーグ5位に浮上し、次戦は16日にホームでC大阪を迎える。黒田監督は「また次の一戦へ準備を進めていく」と表情を引き締めた。