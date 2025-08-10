◇アジアカップ 1次リーグB組 日本102ー63グアム（2025年8月10日 サウジアラビア・ジッタ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の最終戦でグアム（同88位）と対戦した。富永啓生（24＝レバンガ北海道）と西田優大（26＝三河）が大活躍。100点ゲームでグアムに大勝し、1次リーグ2位通過を決めた。12日の準々決勝進出戦の相手は、A組の韓国VSレバノンの結果次第で決定する。

勝てば1次リーグ2位通過が決まるグアム戦では、ここまでの2試合と変わらないテーブス海 (26＝A東京)、ジョシュ・ホーキンソン(30＝SR渋谷)、馬場雄大（29）、吉井裕鷹(27＝三遠)、富永の5人がスタメンに名を連ねた。

第1Qは富永の3Pシュートを口火に8―0ランを決めて、最高の立ち上がりを見せた。その後は途中出場の富樫勇樹（32＝千葉J）、西田も躍動してこのクオーターは27―15で終えた。

第2Qもチームに勢いをつけたのは富永の3Pシュートだった。残り7分49秒に左ウイング付近から3Pシュートを決めると、直後の守備では吉井がスチールに成功。そのまま速攻のパスを受けたテーブスがレイアップシュートを決めた。さらに西田が残り6分2秒から2本連続で3Pシュートを沈めた。終了間際にはホーキンソンが、相手の激しい守備を受けながら3Pシュートを決めて19点リードで前半を終えた。

第3Q序盤にはミスが目立つ場面もあったが、選手全員が積極的なプレーを見せた。残り37秒から富樫が2本連続で3Pシュートを沈めて、リードを広げた。

最終Qは若手中心のメンバーで戦い、リードを守り切ってグアムに大勝。1次リーグ2位通過を決めた。準々決勝進出戦の相手は、11日午前0時開始の韓国VSレバノンの結果次第で決定する。

試合全体で富永が4本の3Pシュートを含むチーム最多の20得点。続いて西田が3本の3Pシュートを含む16得点を記録した。

チーム全体では3Pシュートを50本試投で20本成功。3P成功率は目標である40％に到達した。

▼トム・ホーバスHC このゲームは良かった。本当に40分間、選手たちが集中していた。ペイントアタックや2Pシュートが足らなかったからオフェンスのバランスがおかしかった。だから直したいところはたくさんあります。私たちはアジアで1番のバスケットをやります。

▼富樫勇樹（途中出場で12得点） 自分たちのプレーできたと思いますし、しっかり前回の反省を生かしてプレーできたと思います。でもこれからはトーナメントになっていくので、しっかり準備して臨みたいなと思います。本当にペースという部分でもそうですし、ガードの役割というのはすごく大きいものがあるので、僕と海とパーパーの3人でしっかりこのチームでやりたいことをしっかりできるように、そして次のゲームは本当に大事になる。まだどのチームと対戦するか決まってないですけど、1日空くのでしっかり休んで準備できたらいいなと思います。