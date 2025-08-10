飲酒後、車の運転を実母に依頼した夫に雷が落とされる｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第17話をごらんください。

飲酒直後、ツマ子の容態が急変した連絡を受けた夫。お酒を飲んだことで運転ができないため、実母に送迎を頼みました。自宅より遠い実家に電話をかけてきたことに疑問を持つ実母に、事情を説明する夫でしたが…。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

重症の妻が入院中にも関わらず、のんきにビールを飲んでいた事実を聞かされた夫の母。子どもを気にかけないだけでなく、あまりに危機感のない行動に、夫を厳しく非難しました。



一刻を争う状況のなか、タイムロスとなってしまいましたが、ツマ子の無事を祈るばかりです。

