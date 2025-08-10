夏に行きたい「埼玉県の滝」ランキング！ 2位「丸神の滝」を大差で抑えた1位は？【2025年調査】
涼を感じる夏の風物詩、滝。マイナスイオンに包まれて、自然の中でひと息つきませんか？
回答者からは「県内で唯一日本の滝百選に選ばれている滝で迫力のある美しい滝と言われているから」（20代男性／京都府）、「1度訪れたことがあり、空気がとても美味しかったから」（20代女性／新潟県）、「滝の前のベンチに座ってみたい。あまり人がいないらしいのも魅力」（60代回答しない／静岡県）といった声が集まりました。
All About ニュース編集部では、2025年8月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「夏に行きたい滝（関東地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「夏に行きたい埼玉県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：丸神の滝／64票「日本の滝百選」に選ばれている丸神の滝は、秩父郡小鹿野町の山深い地に位置し、3段にわたって落下するその姿はまるで絵画のような美しさ。特に夏は深い緑に包まれた滝の白い流れが際立ち、訪れる人々に清涼感と癒しを与えてくれます。整備された遊歩道のおかげでアクセスしやすく、軽いハイキング気分で訪れられるのもうれしいポイント。自然を堪能しながら、静かに涼を楽しむ夏の旅にぴったりのスポットです。
1位：秩父華厳の滝／115票秩父郡皆野町の山あいにひっそりと佇む「秩父華厳の滝」は、その名の通り日光の華厳の滝を思わせる美しさが魅力。高さ約12メートルから岩肌を伝って落ちる水は清らかで、周囲の木々に囲まれた空間には、まるで冷気が宿るかのような心地よさがあります。特に夏は蒸し暑さを忘れさせてくれる天然のクーラーのような存在。滝へと続く小道では森林浴も楽しめ、自然に包まれながら心身をリフレッシュできます。派手さよりも静かな趣を好む人におすすめの、涼を感じる隠れた名所です。
回答者からは「秩父で避暑が楽しめる事と、日光の華厳の滝と比べてみたいので」（50代男性／愛知県）、「秩父華厳の滝は華厳の滝は一度見に行ったことがあるが、迫力がありもう一度見てみたいと思ったか」（50代女性／兵庫県）、「落差10メートル以上から流れ落ちる滝がとても美しいと感じたのでぜひこの目で見てみたいのと、滝の上に仁王像があるということなのでそれも見れる場所にあるなら見てみたいです」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)