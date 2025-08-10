SHISEIDOから進化したクリーム誕生！シワもシミも本気でケア

年齢を重ねるごとに増える、シワやシミなどの肌悩み。そんな大人の肌に寄り添うSHISEIDOの人気シリーズ「バイタルパーフェクション」から、薬用クリーム「リンクルリフトディープレチノブライトA＋」と「アドバンスアイクリーム」が登場。有効成分※配合によるアプローチで、肌の内側から輝くようなハリと透明感へ導いてくれます。先進技術を詰め込んだこの2アイテムで、理想の肌を目指してみませんか？

シワもシミもケアできる進化型クリーム

価格：20g・15,950円(税込)/レフィル 価格：20g・14,850円(税込)

「リンクルリフトディープレチノブライトA＋」は、有効成分※3の純粋レチノールを配合し、シワ改善にアプローチ。

さらに、4MSK※6とm-トラネキサム酸※7の2種の美白有効成分が、メラニンの生成を抑えてシミやそばかすを防ぎます。

独自技術「レチノREDアドバンスフォーミュラ™」で、保湿成分「紅花RED™」※5も贅沢に配合。うるおいで満たされた肌に、ふっくらとしたハリとツヤを与えます。

部分用ながら、多角的なエイジングケアを叶える1本です。

※3 レチノール

※5 保湿：ベニバナエキス、グリセリン

※6 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

※7 トラネキサム酸

うるおって明るい目もとに導くアイクリーム

価格：15g・11,000円(税込)

同時発売の「アドバンスアイクリーム」は、年齢サインの出やすい目もとに特化。

乾燥やハリ不足にアプローチしながら、美白有効成分4MSK※6がメラニンの生成を抑制し、明るくなめらかな目もとへ導きます。注目は付属のマッサージローラー。

ローラーの面を使ったケアで、目もとの肌を心地よく刺激し、より効果的なケアをサポートします。フローラルの香りとともに、毎日のお手入れが楽しみになるアイテムです。

※6 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

使い方のコツでさらに美しく♡

クリームは朝晩のスキンケアの最後に、パール粒1コ分を気になる部分へ。目もと・口もと・首元まで、やさしくなじませていくことでより効果的に。

朝は紫外線対策も忘れずに行いましょう。さらに、顔の部位に合わせたマッサージやスマイルエクササイズを取り入れることで、肌にハリ感と明るさをプラス。

日々の丁寧なケアが、未来の肌に確かな差を生み出します。

肌の未来が変わる、新・集中ケアを始めて

シワ改善とシミ予防を両立する、SHISEIDOの新クリームとアイクリーム。長年の研究から生まれた独自技術と有効成分※の力で、年齢サインが気になる肌にも確かな変化をもたらしてくれます。

ハリ、透明感、うるおい--そのすべてを妥協せず叶えたいあなたにこそ試してほしい2品です。全国のデパートや公式オンラインストアでの発売は、2025年9月1日（月）から。

美しく年齢を重ねるための第一歩を、始めてみて♡