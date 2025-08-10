JOSEPH AND STACEYが伊勢丹立川に登場♡韓国発の人気ブランド

韓国発のバッグブランド「JOSEPH AND STACEY」が、2025年8月6日(水)～12日(火)の期間限定で伊勢丹立川店にてPOPUPを開催します。定番の人気アイテムに加え、ビタミンカラーや刺繍サービス、クリア素材の限定バッグなど、夏にぴったりのアイテムが満載。普段はオンラインでしか見られないアイテムの質感やディテールを、実際に手に取って楽しめる貴重な機会です。

夏を彩るアイテムが大集合



POPUPでは、JOSEPH AND STACEYの定番バッグに加え、夏に映える涼しげなカラーや、気分が上がるビタミンカラーのアイテムがラインナップ。

上品なプリーツ加工が特徴のバッグは、軽量で使いやすく、普段使いからレジャーまで幅広く活躍します。

オンラインでは伝わりにくい、素材のしなやかさや質感をその場で実感できるのも嬉しいポイントです♡

人気の刺繍サービスも実施



POPUP期間中の8月8日(金)～11日(月)には、毎回人気の「BESPOKE刺繍サービス」を実施。6色の刺繍糸から選び、最大3文字までアルファベットやマークを施すことができます。

あなただけの特別なカスタムバッグは、ギフトにもぴったり♪刺繍は有料サービスですが、POPUP限定購入者のみの特典となります。

今だけのスペシャルノベルティ



期間中、税込9,900円以上ご購入の方には、ブランドロゴが映える「PVCビニールバッグ」をプレゼント。クリア素材が夏の装いにぴったりで、撥水仕様なのでレジャーや急な雨の日にも◎。

お手持ちのバッグと重ねて楽しめる、ファッション感度の高いスタイリングアイテムとしても注目です。※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

JOSEPH AND STACEYの夏を、あなたのもとに



韓国発の洗練されたデザインと、遊び心あるディテールが魅力のJOSEPH AND STACEY。この夏は、五感で楽しめるPOPUPで、あなただけの一品を見つけてみませんか？

期間限定の伊勢丹立川店でのイベントは、素材に触れ、刺繍で自分らしさを加え、特別な夏の思い出になるはず。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめです♡