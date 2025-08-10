伊藤博文の千円札が「12万円」に大化け！ 実家にあるかもしれない“古い紙幣”が高値になる理由とは？
夏目漱石、野口英世、北里柴三郎と聞いて、千円札の肖像で描かれている人物と気付く人は多いことでしょう。それでは、夏目漱石の前の肖像は誰だかご存じでしょうか。
50〜60代以上の人は伊藤博文と回答できる人が多いかもしれません。今回は、その伊藤博文の千円札が高額落札となったオークション結果をご紹介します。
2025年7月19〜20日にかけて開催された第41回AW（オークションワールド）オークションにおいて、伊藤博文の千円札が額面の120倍となる12万円（手数料込みで13万3200円）で落札されました。
伊藤博文の千円札は今から40年以上前に利用されていたものなので、プレミアムが付くことは十分考えられるのですが、なぜここまで高額落札になったのでしょうか？
【実際の画像】12万円に大化けした「千円札」を見る
A-A券は、ご存じの人も多いかもしれませんが、紙幣が発行される際の初期のものを示します。A-Aからはじまり、A-B、A-Cと続き、Z-Zとなった後にAA-Aが発行されます。現行の新紙幣はAA-AA券が初期発行のものですが、それ以前の紙幣はA-A券が初期発行として珍重されます。
今とは異なり、当時はA-A券に注目する人も少なかったため、あまり残っていないのかもしれません。そのため、高値となった可能性があります。
なお、伊藤博文の千円札には、黒色記番号のものと紺色（青色）記番号のものがあります。黒色記番号は1963年11月1日発行開始、紺色（青色）記番号は1976年7月1日発行開始となっており、いずれの色のA-A券も高額落札となる傾向があります。
A-A券は、黒色も紺色（青色）も90万枚発行されているため、決して全く残っていないというわけではないものの、未使用で残っているケースは少ないでしょう。とはいえ、実家などに古い紙幣が残っている人は探してみる価値はありです。
仮に、紙幣発行時にA-A券を確保し金庫に入れておけば宝くじに当選するようなことになったわけです。もちろん、たらればの話ではあるものの、紙幣がまさかのプレミア紙幣に化けるケースもゼロではありません。新紙幣も含めて、ぜひA-A（AA-AA）券を探してみてくださいね。
＜参考＞
第41回AWオークション Lot番号：370 日本 伊藤博文1000円札 Bank of Japan 1000Yen （Ito Hirobumi） 昭和38年（1963〜） （UNC） 未使用品
▼伊藤 亮太プロフィール
慶應義塾大学大学院商学研究科修了。一般社団法人資産運用総合研究所代表理事。ファイナンシャルプランナーとして、家計・保険等の相談、執筆、講演、大学講師を主軸に活動。大学院時代の専門は社会保障で、経済・金融に関する解説も得意。コイン収集マニアの一面も。
(文:伊藤 亮太（株式・ファイナンシャルプランナーガイド）)
伊藤博文の千円札について、過去のオークション結果を調べてみると、「ゾロ目」も高値になってはいるものの、A-A券や、AA-A券の方が高額落札となるケースが多いように見受けられます。特に、最初に発行された黒色のA-A券の未使用レベルになると、40万円を超える落札結果となっているケースもあります。
