サマー２０００シリーズ第４戦の第６１回札幌記念・Ｇ２は８月１７日、札幌競馬場の芝２０００メートルで行われる。

ヴェローチェエラ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リアルスティール）は３歳時に京都新聞杯３着。今年に入っても日経新春杯４着、阪神大賞典５着と堅実に走っていて、前走の函館記念でついに重賞ウィナーの仲間入りを果たした。１分５７秒６という驚異のレコードをマークした内容からも、北の大地で重賞を連勝する可能性は十分ある。

ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）は今年２戦（大阪杯１３着、ヴィクトリアマイル８着）が案外な結果だが、昨年の牝馬３冠１、２、３着の実績馬。いつ一変しても不思議はなく、新馬勝ちした札幌で輝きを取り戻したい。

ホウオウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は昨年の函館記念の勝ち馬。それ以降は勝ち星こそないが、天皇賞・秋で３着、大阪杯で５着とＧ１でも上位争いに加わっており、Ｇ２なら力上位の見立て。

キング騎手が騎乗予定のシュトルーヴェ（セン６歳、美浦・堀宣行厩舎、父キングカメハメハ）、巴賞を勝ったケイアイセナ（牡６歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）も立ち回りひとつでチャンスはある。