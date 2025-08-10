◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節 ＦＣ東京０―１鹿島（１０日・味の素スタジアム）

鹿島は途中出場のＦＷ田川亨介が決勝ゴールを挙げ、粘るＦＣ東京を退けて１―０で勝利し、首位に再浮上した。

＊ ＊ ＊

試合開始直後は優勢だったが、相手を崩しきるには至らず。１０分には６試合ぶり先発のＭＦ荒木遼太郎の左足シュートが枠を捉えられず、１５分のレオセアラのヘディングシュートは相手ＧＫに阻まれた。以降は自分たちの時間を作ることができず、ＧＫ早川友基の好セーブに助けられる形で前半を０―０で折り返した。

後半開始から荒木に代えて松村優太、舩橋に代えて知念慶を投入。なかなか状況は好転しなかったが、田川や樋口雄太、溝口修平を次々と送り出し、前線の組み合わせを入れ替えながら打開を図る。

すると後半３６分、ついに試合が動いた。疲労が隠せなかった鈴木優磨だが、右サイドでボールを受けると鋭いマイナスのクロス。これを田川が巧みに合わせて、値千金の決勝点を奪った。

首位の神戸が町田に敗れたため、鹿島が首位に返り咲く形に。ＦＣ東京の個の能力の高さに苦しめられながらも、雨中の熱戦で勝ち点３をもぎ取った。