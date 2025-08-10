気持ちが離れる原因に。彼氏をうんざりさせる「デート中の行動」

写真拡大


彼氏とのデート中、あなたのちょっとした言動が彼氏をうんざりさせてしまうことも。

そこで今回は、そんな彼氏がうんざりする「デート中の行動」を紹介します。

「お金がもったいない」と口にする


せっかくのデートで「お金がもったいない」「値段が高いからやめよう」などとお金のことばかり口にしていると、彼氏はガッカリしてしまいます。

彼氏としては「彼女に遠慮なく楽しんでほしい」「彼女にいい顔をしたい」という気持ちを持ってプラン立てしている可能性もあり、その気持ちを踏み躙られたように捉えてしまうのです。

たしかに「もったいない」と思うのは普通の感覚ですが、せっかくのデートで彼氏のメンツを潰すようなセリフを言ってしまえば、関係性が悪くなるのは目に見えています。

待ち時間が長くなると不機嫌になる


デート中、出かけた先で“待たされる”ことってどうしてもあるもの。

それは誰にとっても不可抗力なことなので、その待ち時間が長くなってきただけで不機嫌になってしまうと、彼氏としてはうんざりしてしまうでしょう。

「待つぐらいなら別のところでいい」「時間が無駄なんだけど」などと言ってしまえば、プランをせっかく考えてきてくれた彼氏も不機嫌になってしまって、その場では収拾がつかなくなることも容易に想像できます。

もし今回紹介した行動をデート中にしているという心当たりがあるなら、関係の破綻を避けるためにも改善に努めていきましょうね。

🌼もしかしてメンヘラ？ 男性の「恋心が萎える瞬間」とは