浮気性かが簡単に見抜ける！付き合う前に男性に聞くべき「質問」３つ
「浮気されるのはもうコリゴリ…」。そう思っているなら、付き合う前に“浮気性な男性かどうか”を見抜く力が大切。そこで今回は、男性の本性をあぶり出す「質問」を紹介します。
好きなタイプを聞けば「目移り体質」かがわかる
「どんな女性がタイプ？」という質問で、浮気性の片鱗が見えてきます。特に「可愛い子」「スタイルがいい人」など、外見ばかりを重視する人は要注意。そういう男性は目移りしやすく、恋人がいても他の女性に目を向けがちです。
過去の恋愛遍歴を聞くと“深追いNG”かが見える
「過去の恋愛ってどんな感じだった？」と聞いてみましょう。浮気性の人は交際期間が短く、人数も多い傾向が。また、明確なエピソードが語られない場合や、はぐらかすような反応なら、何かを隠している可能性があります。
他人の浮気話に“共感”するかもチェック
「友達の彼が浮気したらしいんだけど、どう思う？」と第三者の話を使えば、彼の価値観が見えます。「許せない」と言うなら誠実な可能性大。「男ってそういうもんじゃない？」と笑って流すようなら、要注意です。
浮気性かどうかは、直接聞かなくても“会話の節々”ににじみ出るもの。今回紹介した質問は、重くならずに探れるものばかり。大切な恋をムダにしないためにも、付き合う前に軽くカマをかけてみてはいかがですか？
🌼浮気はこうして始まる。男性の「魔が差す瞬間」とは