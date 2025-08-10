お笑いコンビ「爆笑問題」が10日放送のTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に出演。“出禁エピソード”を鮮明に語った。

この日は放送作家の高田文夫氏をゲストに招きトークを展開。

その中で高田氏が、「昔からTBSとニッポン放送って仲が悪いよな。お互いの看板（出演者）を出さないじゃん」と語ると、太田光が「我々もニッポン放送、出禁でしたからね。先生のせいですから」と即座にツッコミを入れる場面があった。

爆笑問題がニッポン放送を出禁になったのは、高田氏が構成を務めていた「ビートたけしのオールナイトニッポン」に、爆笑問題が代役として出演した際のこと。

田中裕二は「そこで太田さんが“たけしは死にました”って言ったんです」と振り返り、太田も「“ビートたけしは亡くなっちゃいました”って言ったら抗議の嵐だった」と当時の騒動を苦笑交じりに回想。

さらに田中は「『たけしさんのオールナイト』ってニッポン放送の中でも一番の看板番組ですから。そこで若手が生意気な発言したもんだからリスナーも怒るし、ニッポン放送の中の人たちも怒り出して…」と大騒ぎになったことを語っていた。