絶対に交際したくない！男性が「恋心を持てない」と感じる女性とは
気になる男性に一向に相手にしてもらえないなら、相手の男性から恋愛対象と見られていない可能性が高いです。
そこで今回は、男性が「恋心を持てない」と感じる女性の特徴を紹介します。
人に感謝できない
人に感謝できない女性は男性から恋愛対象にしてもらえない可能性が高いです。
そういう女性に限って「感謝していないわけがない」「態度や行動で感謝を示している」と言いますが、相手に伝わっていなければ意味なし。
自分を偽っている
気になる男性の前では自分をよく見せようと普段以上に自分を飾ることがあると思いますが、意外と男性は普段の様子を観察しているもの。
男性の前で普段とは異なる飾った姿を見せていても、普段の行動が男性にとって評価基準なので、そのギャップが大きいと「自分を偽っている女性」としか見てもらえないでしょう。
また、一度そう評価されてしまうと、なかなか信頼関係を築くのは難しくなります。
今回紹介した行動に心当たりがあるなら、気になる男性から距離を置かれてしまわないように改善に取り組んでいきましょうね。
