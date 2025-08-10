「明治安田Ｊ１、町田２−０神戸」（１０日、町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田が首位神戸をホームで破り、リーグ戦６連勝を含めて公式戦９連勝。一時最大１５あった首位との差を４に縮め、一気に優勝戦線に名乗り出た。

町田は立ち上がりから押し込みロングスロー、コーナーキックで相手ゴールに迫る。すると前半６分、ロングスローからのこぼれ球に、この試合ボランチに入ったＤＦ中山雄太が左足を一閃（いっせん）。ペナルティエリア外からの一撃がゴール右上に吸い込まれ、先制する。さらに同３６分にはＭＦ相馬勇紀がペナ外左から右足を振り抜く。狙い澄ましたシュートは、これまたゴール右上隅へ吸い込まれ追加点。日本代表戦士２人によるスーパーミドル弾２本で前半を２−０で折り返した。

前半途中から雨が強くなり、後半も天候は荒れ模様。後半途中から５月３１日以来、約２カ月ぶりの出場となるＦＷ大迫勇也を投入した神戸の攻勢を受ける。それでも全員が体を張り、集中力を切らさず、強度の高い守備で守り切った。リーグ戦４試合連続のクリーンシートと、町田の堅守が戻ってきた。

相手の神戸も５月２５日の清水戦以来、リーグ戦７戦負けなし（６勝１分）と好調同士のチームがぶつかった一戦だった。町田にとって。神戸はＪ１に昇格した昨季から１分２敗と“大きな山”。黒田監督は「われわれが上に行くにあたって、必ず立ちはだかってきた相手。そこに関しては同じＪ１として、または上を目指すものとして、勝つことにこだわらないといけない」と闘志を燃やしていた。