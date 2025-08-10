【実話】義母のいびり、夫は無関心、過酷なワンオペ育児…。平凡な主婦がW不倫の沼に沈むまで【作者に聞く】
夫の実家での同居生活。義母にいびられ続けて10年、夫の栄一は何もしてくれない。唯一落ち着ける場所はトイレだけ――。今まで愚痴一つこぼさなかったなな子は、生活を変えるためパートに出ることを決意する。わずかながら充実した時間を持てたことで、自身の置かれた惨めな環境が気になり始めたとき、出会ったのがスーパーの店長でママ友のパパでもある忍だった。なな子の家庭環境を知る忍に悩みを打ち明けるうちに、2人は少しずつ惹かれ合っていく。しかし、小さな田舎ではすぐに2人が会っていたことが知られてしまい…。ドロ沼の予感が漂う漫画『お宅の夫をもらえませんか？』を紹介する。
物語の舞台は、ある片田舎。高校時代から付き合っていた栄一と結婚し、そのまま実家で同居を始めたなな子。農家を手伝うも、義母には「トロい」「使えない」と厳しくいびられる日々を送っていた。夫は味方になってくれず、子育てはワンオペ育児。それにもかかわらず、「もう1人子どもが欲しい」と言われ、夫とは心がすれ違っていた。なな子は、今の生活を変えようとパートに出ることにした。
新しくオープンするスーパーの店長・忍は、なな子の子どもと同じ幼稚園に通う、顔見知りのママ友の夫だった。パートの仕事が楽しくて仕方のないなな子だったが、家に帰ると義母に「晩飯準備の時間には帰んなよ!!役立たず」「何様なんだい」と怒鳴られる始末。なな子は、この家がどこかおかしいと気づき始める。
なな子の境遇を不憫に思った忍が慰めるうちに、2人は不倫関係に発展する。しかし、狭い地域では2人の関係はすぐに噂となり、忍の妻・香織の耳にも入ってしまった。忍の不倫相手がママ友のなな子だと知った香織は、それまでの「良妻」の顔を捨て、豹変していく。
■「作画はラフな絵を意識した」作者が語る制作の裏側
これまでも多くの人が共感できるテーマを描いてきたみこまるさん。今回は「裏切り」や「人間の闇」に迫った作品について話を聞いた。
原作から漫画を制作するうえで意識したことを尋ねると、「作風は『ラフな感じの簡潔な絵で』ということだったので、あまり描き込まないことを意識していました。メンタル面やフィジカル面では、とくに変化はありませんでした。『よいものを作るぞ！』という気合はどんな作品でもいつも持っているので、今回もそのような意気込みでした」と語った。
取材協力：みこまる(@micomalu)
