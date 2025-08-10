無理な我慢は逆効果！甘いものを食べながら痩せる【太らないスイーツ習慣】のつくり方
ダイエット中、つい「スイーツ＝悪」と思い込んでいませんか？実はダイエット中だからと言って、甘いものを完全に断つ必要はないんです。むしろ無理な我慢は、ストレスやドカ食いやリバウンドの原因になることも。大切なのは“太らない食べ方”を知って、スイーツと上手に付き合うことです。そこで今回は【太らないスイーツ習慣】のつくり方を紹介します。
「量」と「タイミング」を意識するだけで太りにくくなる！
スイーツを食べるなら意識したいのが、“いつ・どれだけ”食べるか。おすすめのタイミングは、「食後30分以内」や「15時前後の間食タイム」。この時間帯は血糖値の急上昇を防ぎ、脂肪として蓄積されにくいとされています。
「満足感重視」で選ぶ。ケーキも食生活を“整える一環”と考えてOK！
どうしてもケーキが食べたい日だってOK。大切なのは「今日だけは食べていい」と開き直るのではなく、食生活を“整える一環”という意識を持つこと。
例えば、「この１個で終わりにする」「次の食事は軽めにする」など、小さな調整を心がけましょう。また、満足感を重視して選ぶこともポイント。ショートケーキより、ずっしり系のチーズケーキやモンブランなどの方が“少しでも満たされる”傾向があります。さらに、無糖の紅茶やハーブティーを添えれば、口の中もすっきりして食べすぎを防げます。
“ながら食べ”をやめるだけで「ちょっとで満足できる人」に
意外と見落としがちなのが、「スマホを見ながら」「仕事しながら」などの“ながら食べ”。これでは味わう意識が薄れ、満足感も得られず、結果的に食べすぎにつながってしまいます。
スイーツはぜひ、お皿に出して、飲み物とセットで“おやつタイム”としてきちんと向き合う意識を。香りや食感、口どけをしっかり味わうことで、自然と量も減らせて、心も体も満たされます。
甘いものを「悪」にしない。工夫しながら“続けられるダイエット”を
ダイエット中でも、スイーツを楽しむことはできます。我慢ではなく、スイーツとの程良い距離感を見つけることができれば、ストレスなく太らない習慣がつくれます。なので、今日からのおやつは「自分へのごほうび」ではなく、“体と心を整える手段の１つ”と考えるようにしてくださいね。＜監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞