²¬»³¤¬Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤ë3»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø! Å¨ÃÏ¤ÇGÂçºå¤ò3-0¤Ç·âÇË
[8.10 J1Âè25Àá GÂçºå 0-3 ²¬»³ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡J1Âè25Àá¤¬10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤ë3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¡¢½ç°Ì¤ÏÁ°Àá½ªÎ»»þ¤Î12°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡£GÂçºå¤ÏµÕ¤Ë3Àï¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤ÇÏ¢¾¡¤¬2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢10°Ì¤«¤é11°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾10Ê¬¡£MFÌøµ®Çî¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ë³«¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥Ã¥×¤·¤¿MFÆ£ÅÄÂ©¿á¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡£Æ£ÅÄ¤Ï1¿Í¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿MF´äÞ¼¹°¿Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ëº¸¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢²¬»³¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾36Ê¬¤Ë¤ÏMFµÜËÜ±Ñ¼£¤Î¥Ñ¥¹¤òMF¹¾ºäÇ¤¤¬¥Ò¡¼¥ë¤ÇÁ°Êý¤ËÎ®¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯Æâ¤Î´äÞ¼¤¬±¦Â¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¡£Áê¼ê¤ò¤«¤¹¤á¤Æ¥´¡¼¥ëº¸¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡2-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾44Ê¬¤Ë±¦CK¤«¤éMF¿ÀÃ«Í¥ÂÀ¤Î¥¯¥í¥¹¤òMFÌÚÂ¼ÂÀºÈ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢·èÄêÅª¤Ê3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¡£²¬»³¤¬Å¨ÃÏ¤Ç²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
