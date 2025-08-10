Àä¹¥Ä´¡¦Ä®ÅÄ¤¬¥¯¥é¥ÖµÏ¿¤Î¤Ð¤¹6Ï¢¾¡!! Ãæ»³&ÁêÇÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç¼ó°Ì¿À¸Í¤ò·âÇË
[8.10 J1Âè25Àá Ä®ÅÄ 2-0 ¿À¸Í G¥¹¥¿]
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï10Æü¡¢Âè25Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò2-0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ËDFÃæ»³ÍºÂÀ¤ÈMFÁêÇÏÍ¦µª¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬Â·¤Ã¤ÆßÚÎö¡£J2¡¦J3»þÂå¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â»Ë¾åºÇÄ¹¥¿¥¤¤È¤Ê¤ëÇËÃÝ¤Î6Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼ó°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò4¤Ë½Ì¤á¤¿¡£°ìÊý¤Î¿À¸Í¤Ï¤ï¤º¤«1Àá¤Ç¼ó°Ì´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ46¤Ç¼ó°Ì¤Î¿À¸Í¤È¡¢Æ±40¤ÇÄÉ¤¦7°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¡£¥Û¡¼¥à¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï6Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ4²óÀï¡¦µþÅÔÀï(¢þ1-0)¤Ç¼çÎÏ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÀèÈ¯10¿Í¤¬Ãæ3Æü¤Ç¤ÎÏ¢Â³¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£MFÁêÇÏÍ¦µª¤¬¿·¤¿¤ËÀèÈ¯¤ËÆþ¤ê¡¢DFÃæ»³ÍºÂÀ¤Ï°ú¤Â³¤¥Ü¥é¥ó¥Áµ¯ÍÑ¡£°ìÊý¤Î¿À¸Í¤ÏÅ·¹ÄÇÕ4²óÀï¡¦ÅìÍÎÂçÀï(¢þ2-1)¤Ç¥µ¥ÖÁÈ¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°µ¯ÍÑ¤ÎMFÂÁÌÚ¹¯Ìé¤È±¦SBµ¯ÍÑ¤ÎMF·ÀèÍ´Ìï¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£[¥¹¥¿¥á¥ó&ÉÛ¿Ø]
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾6Ê¬¡¢Ä®ÅÄ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£MFÎÓ¹¬Â¿Ïº¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¤³¤ì¤ÏDF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿Ãæ»³¤¬¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éº¸Â°ìÁ®¡£µÅ¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÊü¤Ã¤¿¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï¤³¤ì¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï²ÃÆþ¸å½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯8·î17Æü¤ÎÈØÅÄÀï°ÊÍè1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â¹¶¤á¤ëÄ®ÅÄ¤ÏÁ°È¾8Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿FK¤òÃæ»³¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¡¢¶õÃæÀï¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿DFµÆÃÓÎ®ÈÁ¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀDF²¬Â¼ÂçÈ¬¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGKÁ°ÀîÂãÌé¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄ®ÅÄ¤ÏÁ°È¾36Ê¬¡¢ÃæÈ×¤ÇÃæ»³¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Áê¼ê¤òÅ¨¿Ø¤Ë¿¼¤¯²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢°ìÅÙºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶·â¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¡¢²¬Â¼¤Î¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ø¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿ÁêÇÏ¤¬±Ô¤¤¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¾å¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£ÁêÇÏ¤Ï¤³¤ì¤¬º£µ¨8ÅÀÌÜ¡£ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡2-0¤È¤·¤Æ¤âÀª¤¤¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤Ä®ÅÄ¤ÏÁ°È¾43Ê¬¡¢º£ÅÙ¤ÏFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤ÈMF¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ËÁêÇÏ¤¬Áö¤ê¹þ¤à¡£¤À¤¬¡¢GK¤Î¤¤¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏDF»³ÀîÅ¯»Ë¤Î·è»à¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿ÁêÇÏ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤âÏÈ¤ò³°¤ì¡¢3ÅÀÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎôÀª¤¬Â³¤¯¿À¸Í¤ÏÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¡¢¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤«¤é¤Î¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿º¸¥¦¥¤¥ó¥°µ¯ÍÑ¤ÎDF¹À¥Î¦ÅÍ¤¬¥´¡¼¥ë±¦¼Ð¤áÁ°¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ü¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGKÃ«¹¸À¸¤¬¥Ê¥¤¥¹¥»¡¼¥Ö¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤ò½ª¤¨¡¢Ä®ÅÄ¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»Ï»þ¡¢¿À¸Í¤Ï4ÆüÁ°¤Ë120Ê¬´Ö¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÁÌÚ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆMFÈÓÌî¼·À»¤ò±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÅêÆþ¡£Æ±4Ê¬¤Ë¤Ï¿À¸Í¤¬ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤«¤éMF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤ËÄ®ÅÄ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¿À¸Í¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÅ«¤¬¿á¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾13Ê¬¡¢¿À¸Í¤Ï·Àè¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤òºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¡£ÂçÇ÷¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿5·î31Æü¤ÎÇðÀï°ÊÍèÌó2¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇÁ°Àþ¤ÎFWº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬º¸¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¹À¥¤¬±¦SB¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï»î¹çÁ°¤«¤é¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿±«¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¿åÎ¯¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¸·¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¡£¿À¸Í¤ÏºÇÁ°Àþ¤ÎÂçÇ÷¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¤¬¡¢¹¶·â¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤ÈÄ®ÅÄ¤Ï½ªÈ×¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ãæ»³¤òº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤¬¾å°ÌÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢J1¤Ç¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹6Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
