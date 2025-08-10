鹿島が2連勝で首位浮上! 田川亨介が古巣から決勝ゴール、FC東京との雨中接戦を制す
[8.10 J1第25節 FC東京 0-1 鹿島 味スタ]
J1リーグは10日に第25節を行った。FC東京と鹿島アントラーズの対戦は、鹿島が1-0で勝利。2連勝で首位浮上を果たした。
両チームは6日の天皇杯4回戦を勝ち抜き、中2日での試合に臨む。前節・浦和レッズ戦(○3-2)で接戦を制した15位・FC東京は左SBにDF室屋成、右SBにDF長友佑都を起用。前線はFWマルセロ・ヒアンと好調のFW長倉幹樹が立つ。2位・鹿島も前節に柏レイソルとの上位対決を3-2で制し、首位・ヴィッセル神戸と勝ち点2差。天皇杯に続いてMF荒木遼太郎がスタメン入りした。[両スタメン&布陣]
雨が降るなか、序盤から両者激しくゴールを狙う。FC東京は前半2分、ヒアンが長倉との連係から右足シュートを放つも、ゴール右ポストを直撃。4分には室屋が左サイドから右足のクロスを上げ、ヒアンがトラップから左足シュート。だがGK早川友基に阻まれた。
鹿島もチャンスを作る。前半10分、右サイドのDF小池龍太からパスが出ると、荒木はボールを止めずにそのままカットイン。左足ミドルを放つも、わずかにゴール左外に外れた。15分には古巣戦となったDF小川諒也がPA左の深い位置まで入り込んで左足クロス。FWレオ・セアラのヘディングシュートはGKキム・スンギュの素早い反応ではじかれた。
その後は両チームともに相手のゴールを脅かすが、前半はそのままスコアレスで折り返した。鹿島はハーフタイムで2枚替え。荒木とMF舩橋佑を下げ、MF松村優太とMF知念慶が入った。
FC東京は後半6分にアクシデント。室屋が自らプレー続行不可能を訴えた。そのまま担架でピッチ外に運ばれ、DFバングーナガンデ佳史扶が投入された。16分には鹿島がMFチャヴリッチに代え、FW田川亨介が出場した。
雨が強まるなか、両チームともにスピードのある選手が敵陣に迫っていくも、ゴールは生まれない。
後半36分に均衡が崩れる。中盤からパスを受けたFW鈴木優磨がダイレクトで右足のグラウンダークロス。ニアサイドに詰めた田川が左足で叩くように押し込み、古巣相手に待望の先制ゴールを挙げた。
試合はそのまま終了し、鹿島が接戦を制して1-0の勝利。他会場では柏レイソルも勝利して同勝ち点で並んだが、鹿島が得失点差で上回って首位に浮上した。
(取材・文 石川祐介)
