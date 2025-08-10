シュート数20本超えのいわきが「10周年記念マッチ」で圧勝!! 敗れた磐田はここ5試合で4敗に
[8.10 J2第25節 いわき 3-1 磐田 ハワスタ]
J2リーグは10日、第25節を各地で開催し、ハワイアンズスタジアムいわきではいわきFCとジュビロ磐田が対戦。前半に2点を先行したいわきが後半に1点を加点し、3-1の勝利で3試合ぶりの白星を獲得した。
ここ3戦無敗(1勝2分け)のいわきは第24節千葉戦(△2-2)から先発の入れ替えはなく、同じ11人がスターティングメンバーに名を連ねた。一方、ここ4戦で1勝3敗と黒星が先行する磐田は第24節秋田戦(●1-4)から先発3人を入れ替え、FW渡邉りょう、DF川口尚紀、DF森岡陸らを先発起用した。
いわきの10周年記念マッチとなった一戦。ホームのいわきが開始早々の3分にゴールを脅かす。PA内でこぼれ球を拾ったMF山中惇希が左足を強振。さらに14分にはCKのこぼれ球を再び山中が左足で狙うが、シュートはともにGK川島永嗣の守備範囲に飛んでしまった。
攻勢をかけるいわきは16分、FW熊田直紀のパスからPA内に走り込んだMF柴田壮介が左足シュートを放つが、これも川島に阻まれる。しかし31分、山中が左サイドから放り込んだロングスローをニアサイドのDF白井陽貴がすらすと、MF山下優人が左足でねじ込み、いわきが先制に成功した。
さらに43分には熊田のパスを左サイドで呼び込んだ山中がPA内に持ち込むと、左足の鋭いシュートでネットを揺らす。今夏、群馬から加入した山中の移籍後初ゴールでいわきがリードを広げた。
2点のビハインドを背負う磐田は後半からFW佐藤凌我を投入。さらに12分にはMF角昂志郎とMFグスタボ・シルバの2枚をピッチへと送り込み、状況を打開しようと試みる。
しかし、その後もフィニッシュに持ち込む場面を生み出すのはホームのいわきで、熊田やMF石渡ネルソンらが果敢に狙う。前後半で計25本のシュートを放ったいわきは38分、フリーでPA内に持ち込んだMF五十嵐聖己がネットを揺らして追加点を奪取。磐田の反撃をアディショナルタイムの角の1点に抑え、3-1で快勝した。
