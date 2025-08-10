天皇杯から中3日の再戦…広島vs清水はスコアレスドロー
[8.10 J1第25節 広島 0-0 清水 Eピース]
J1リーグは10日、各地で第25節を開催した。サンフレッチェ広島対清水エスパルスは0-0のスコアレスドローに終わった。今月6日の天皇杯では3-0で広島が快勝を収めたこのカードだが、今回は両チームとも得点には至らなかった。
広島は前半9分、FW中村草太のクロスにFW木下康介がドンピシャで合わせるも、シュートはGK梅田透吾の正面に飛んだ。その後は清水が敵陣で試合を進める展開になったが、広島も簡単にゴールは許さない。
前半42分には清水の左CKでDF高木践が反応。頭で合わせたボールは枠を捉えたが、GK大迫敬介の好セーブに遭った。前半は両チームとも得点なくスコアレスで終了した。
広島は後半2分、中村が持ち運んで右のMF中野就斗に展開。中野の落としを受けたMF川辺駿が右足を振り抜いたが、ボールは枠の上に外れた。同4分には清水のMF松崎快がカットインして左足一閃。ゴール左を突くシュートになったが、DF荒木隼人のブロックで弾かれた。
清水は後半12分、MF嶋本悠大がシュート気味に蹴ったボールに新加入FW高橋利樹がダイビングヘッドで反応するも、枠の左に外れた。同41分にはMF北爪健吾がスルーパスに反応してGKと1対1になったが、GK大迫に防がれた。
後半44分、広島はMF中島洋太朗の絶妙なスルーパスで中村が左サイドを抜け出し、マイナス方向へパス。FWジャーメイン良が左足で合わせるも、相手のブロックでゴールまでは飛ばせなかった。試合はそのまま0-0で終了した。
